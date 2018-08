Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Un important lot de marchandises prohibées saisi

A la question de savoir si la fraude a progressé ou régressé, le conférencier Tapsoba a fait savoir qu'il est difficile de donner une réponse claire. A l'entendre, le phénomène existe bel et bien et il faut le combattre.

Il s'agit de 1 098 kg de lait concentré «bonnet bleu», importé frauduleusement de la Côte d'Ivoire, 2 200 kg de cyanure conditionnés dans des fûts et des sacs, 10 bonbonnes de 25 litres de concentrés d'arômes servant à la fabrication des boissons frelatées (whisky, pastis... ) dont les dates de fabrication et de péremption ont été effacées; 8 750 litres d'alcool éthylique; 10 408 bidons de 20 litres d'huiles alimentaires produites dans des conditions illégales; une importante quantité d'amphétamine et d'autres produits pharmaceutiques de contrefaçon provenant d'un pays voisin, du poisson et des poulets..

