Burkina Faso: Campagne agricole humide 2018-2019 - Des producteurs dans l'angoisse

La campagne agricole humide 2018-2019 s'est définitivement installée au Burkina Faso. Dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun, la physionomie des exploitations diffère les unes des autres. Constat !

Paul Nikièma est producteur agricole à Godin dans la commune rurale de Poa, dans le Boulkiemdé. Bidon d'herbicide au dos, il s'attelle à traiter son champ de trois hectares, ce 18 juillet 2018. Sur sa superficie aménagée, l'on constate par endroit, du sorgho et du niébé qui viennent de pousser à peine il y a une semaine.

De l'autre côté, sa main-d'œuvre, constituée essentiellement de femmes, profitent de l'humidité du sol due à la pluie de la veille pour semer de l'arachide. Plus loin à Koukouldi, dans la même region, quelques champs attirent notre attention au regard de leur physionomie rassurante. Les plants de mil et de sorgho sont au stade de montaison. Dans le même village, certains paysans s'adonnent toujours à des semis. Le constat est similaire à Ténado dans le Sanguié.

Selon la directrice régionale de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Centre-Ouest, Elise MarieYaméogo/ Konvolbo, la campagne s'est installée tardivement cette année dans la région du Centre-Ouest. «C'est à la deuxième décade du mois de juillet, que nous avons reçu la pluie dans toutes les communes de la région, sinon la première décade était déficitaire. Ce sont les bas-fonds qui ont été emblavés et ils se présentent un peu mieux. Mais avec la fréquence des pluies actuellement, nous avons espoir», explique-t-elle.

Aussi, relève-t-elle, les intrants agricoles ne sont pas parvenus à temps aux producteurs. Ce, à cause du boycott de l'opération de distribution par les partenaires sociaux du département. Pour pallier la situation, souligne Mme Yaméogo, le ministère a mis en place un mécanisme, qui a permis de distribuer les intrants et les semences améliorées dans toutes les communes de la région.

Le nouveau dispositif, souligne-t-elle, est piloté par les préfets, secondés par les maires et les membres, constitués d'agents du ministère en charge de l'agriculture, des représentants des Chambres régionales d'agriculture (CRA), de la Confédération paysanne du Faso (CPF), des Conseils villageois de développement (CVD), des femmes et des jeunes.

«Nous avons reçu pour la région, 990 tonnes d'engrais subventionnées pour les producteurs vulnérables. Le sac d'engrais NPK coûte sur le marché 24 000 F CFA mais, à notre niveau, il coûte 12 000 F CFA. Concernant les semences améliorées, nous avons reçu entre autres 62 520 tonnes de sorgho, 11 644 tonnes de mil, 178 307 tonnes de maïs, 95 582 tonnes de riz irrigué, 1 741 tonnes de riz pluvial et 10 681 tonnes de niébé», détaille Mme Yaméogo.

La région a bénéficié aussi, renchérit-elle, d'équipements agricoles comme les charrues, les charrettes et les butteurs qui seront mis à la disposition des producteurs. «Ces derniers seront identifiés par la CRA et les CVD. Pour cette campagne, nous avons reçu les engrais depuis 2017 et stockés dans les magasins. C'est pour dire que le gouvernement a pris des dispositions pour que les producteurs aient les engrais à temps», appuie-t-elle.

Plus de 3 500 ha attaqués par les chenilles dans le Centre-Ouest

En ce qui concerne la situation phytosanitaire, Mme Yaméogo signale l'attaque des chenilles légionnaires d'automne dans la région. Des prospections, notifie-t-elle, il ressort que 3582,75 hectares (ha) sont infectés par ces chenilles. Au niveau du Boulkiemdé, détaille-t-elle, l'on a 218,5 ha infectés, 268,5 ha dans le Sanguié, 3031,5 ha dans la Sissili et 64,25 ha dans le Ziro. «Nous avons des équipes sur le terrain pour la sensibilisation des producteurs, pour leur donner toutes les informations sur cette chenille et le traitement convenable. A cet effet, nous avons reçu plus de 1000 litres de pesticide et des équipements de traitement», rassure Mme Yaméogo.

Pour sa part, l'animateur de la cellule d'information et des systèmes de marchés agro-sylvo-pastorale à la CRA de Koudougou, Etienne Kientéga, émet des inquiétudes par rapport à la présente campagne agricole dans la région du Centre-Ouest. «Jusqu'à la date de 20 juillet, nos producteurs sont toujours en train de semer», fait-il remarquer. Il déplore le fait que la CRA ne se soit pas «totalement» impliquée dans le processus d'acquisition et de distribution des intrants agricoles. Les difficultés dans la région, relève-t-il, sont l'insuffisance de matériels agricoles et leur mauvaise répartition.

«Mêmes les nécessiteux n'en bénéficient pas. Nous avons des démembrements dans les communes qui ont une idée de ceux qui peuvent bénéficier de ces matériels ou intrants agricoles. Un monsieur qui a quatre charrues ou qui a au moins dix bœufs et bénéficie encore des animaux de trait, ce n'est pas logique», regrette-t-il.

Il y a également l'insuffisance de moyens pour encadrer les producteurs, ajoute M. Kientéga. «Des fois, le producteur fait appel à l'agent pour tel ou tel cas, mais faute de moyens de fonctionnement il ne peut pas satisfaire la sollicitation. La CRA de Koudougou est par exemple en retard en matière d'enregistrement des producteurs sur la plateforme à cause du manque de moyens de déplacement pour aller vers les producteurs», mentionne-t-il.

Le grenier du Burkina sera-t-il plein ?

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, la campagne agricole est aussi mitigée. Pendant que certains producteurs désherbent leur terrain avec des plants qui sont en phase de montaison, d'autres sont au stade d'ensemencement. De la province du Mouhoun à celle du Nayala en passant par le Sourou, la campagne agricole est irrégulière.

A Moundasso à la périphérie de Dédougou, un champ attire notre attention. En effet, c'est une superficie dépourvue de semis et le producteur s'attelle au labour avant de semer en cette mi-juillet. Il s'agit de Banguéba Ramdé, élève-conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, qui veut mettre à profit les vacances pour produire du mil.

A cet effet, il a loué une charrue pour emblaver au moins un hectare. «Je sais que je suis en retard mais je compte semer une variété rapide de mil. La campagne peine à s'installer. Certains producteurs sont en avance parce qu'ils ont pu semer dès les premières pluies. Ceux qui n'ont pas pu profiter de ces pluies ont dû attendre jusqu'à la tombée de ces récentes pluies pour commencer le labour», fait-il savoir.

Il souligne que cette année, les différents produits agricoles coûtent très chers puisque, selon lui, pour avoir un sac d'engrais, il faut débourser 17 000 francs CFA. A Gassan dans le Nayala, l'exploitation d'Adama Démé, producteur de maïs depuis 9 ans, ne passe pas inaperçue.

Sous un soleil de plomb, tout en maniant sa daba, en compagnie de son fils, il estime que la saison s'est installée tardivement. «Il n'y avait pas de pluie, mais depuis trois semaines on a enregistré des pluies qui nous ont permis de semer. J'ai semé le 1er juillet et actuellement j'ai épandu mon premier engrais», confie-t-il.

Il déclare n'avoir pas constaté d'abord des cas de chenilles dans les environs. Il note toutefois la difficulté d'acquérir les intrants agricoles. Un autre champ, une autre réalité. Celui de la famille de Boureima Paré à Djimboro dans la province du Sourou a également reçu la visite de Sidwaya.

Pendant que les charrues sont en train de labourer les trois hectares que la famille exploite, trois jeunes garçons sèment avec rapidité du sorgho dans la superficie déjà labourée. «C'est dans ces deux jours qu'il a commencé à pleuvoir véritablement dans la province. Nous avons l'espoir que notre exploitation réussira», espère M. Paré.

Par contre les semis du champ de Drissa Paré à Biba dans le Nayala sont au stade de montaison. Il a emblavé du sorgho et du maïs sur une superficie de quatre hectares. «Nous avons semé un peu tôt (début juin, Ndlr) et dès que les premières pluies sont tombées, nos semis ont rapidement poussé. Entre temps, nous avons eu des poches de sécheresse. C'est ce qui explique que certains champs présentent une bonne physionomie par rapport à d'autres où les plants sont en train de pousser ou pas du tout pour le moment», relate-t-il. Concernant les intrants agricoles, il atteste qu'il n'a jamais bénéficié ni d'engrais ni de semences améliorées.

Compter sur la clémence du ciel

Qu'à cela ne tienne, il dit compter sur la clémence du ciel jusqu'au mois d'octobre pour une issue heureuse de la campagne.

Le directeur régional de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques de la Boucle du Mouhoun, Oumarou Sawadogo, confirme l'installation difficile de la saison. «C'est à la seconde décade du mois de juin que des pluies ont été mieux réparties sur l'ensemble de la région. Toutes les 14 poches de la région sont actuellement déficitaires en termes de cumul pluviométrique par rapport à l'an dernier. Présentement, l'on est en train de semer toujours. L'on estime à ce jour à 75%, le taux de labour et de semis pour les céréales et le coton. Dans certaines localités, l'opération de sarclage et l'application de l'engrais a débuté. Les semis du niébé, de l'arachide et du sésame sont en cours», témoigne-t-il.

On espère que les pluies vont tirer jusqu'en mi-octobre, avec surtout une bonne répartition implore-t-il. L'on constate également dans la région, poursuit M. Sawadogo, des attaques de chenilles légionnaires. Sur l'ensemble des six provinces, l'on a enregistré autour de 840 ha d'exploitations infectées, relève-t-il.

Rapidement, fait-il savoir, les superficies concernées ont été traitées avec l'appui de la Direction génération des productions végétales (DGPV). «Concernant les intrants et semences, nous avons fini la distribution des semences améliorées qui sont estimées à 1 300 t toutes spéculations confondues. Également les engrais NPK, UREE, DHP autour de 1722t, sont en cours de distribution. Le sac de 50 kg est subventionné et vendu à 12000 F CFA. Nous avons aussi reçu un appui subventionné de l’État de 4 000 unités de matériels agricoles (charrettes, charrues, semoirs) destinés aux petits producteurs», signale-t-il.

Et le directeur provincial de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Sourou, Do Dao, d'attester que c'est au niveau de la vallée que l'on a observé des cas d'attaques de chenilles légionnaires. «Mais la situation est sous contrôle parce que nos agents sont formés pour riposter à d'éventuelles attaques de chenilles et nous disposons d'un stock d'insecticides pour cela. Pour ce qui est des intrants, la distribution a commencé en juin», affirme-t-il.

Le préfet du département de Tougan, Adissa Gombré/ Zoungrana, certifie que l'équipe de l'opération de distribution des intrants agricoles et des semences améliorées a achevé son travail. A l'entendre, ce sont en tout 680 sacs d'engrais qui ont été distribués. Pour les semences, ajoute-t-elle, il y a des villages qui n'étaient pas intéressés, donc l'on a mis à la disposition de toute personne qui exprimait le besoin pour ne pas garder le stock. Elle admet par ailleurs que l'équipe a rencontré quelques difficultés.

«Quand les quantités sont un peu élevées, il nous fallait une prise en charge du gardien qui devait assurer la sécurisation du stock, or il n'y avait pas de moyens prévus pour cela. Aussi, il y avait des représentants des CRA dans l'équipe et ils n'avaient pas à manger parce qu'ils n'ont pas bénéficié de prise en charge», souligne Mme Gombré.