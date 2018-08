Burkina Faso: Code électoral - Une "institutionnalisation de l'exclusion", selon l'opposition

Les députés des groupes parlementaires de l'opposition politique de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) et du groupe parlementaire Paix justice et réconciliation nationale ont animé une conférence de presse, le mardi 31 juillet 2018 à Ouagadougou. A l'occasion, ils ont dénoncé un recul démocratique concernant l'adoption du nouveau code électoral.

Le projet de loi portant modification de la loi sur le code électoral adopté le lundi 30 juillet 2018 divise la classe politique burkinabè. Pendant que les députés de la Majorité saluent le nouveau texte de loi, leurs collègues de l'Opposition le perçoivent comme une forme «d'institutionnalisation de la logique d'exclusion, instaurée par la loi dite Chérif».

Après avoir claqué la porte au moment du vote de la loi à l'Assemblée nationale, les députés des groupes parlementaires de l'opposition politique de l'Union pour le progrès et le changement (GP/UPC), du Congrès pour la démocratie et le progrès (GP/CDP) et du groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale (GP/PJRN) ont expliqué leur position le mardi 31 juillet 2018 dans la capitale burkinabè au cours d'une conférence de presse.

Le président du GP/PJRN, François Z. Bacyé, accompagné des responsables du GP/UPC, Nicolas K. Dah et du GP/CDP, Alphonse Nombré, a indiqué que l'exclusion de la carte consulaire comme une pièce de vote dans le nouveau code électoral est une régression démocratique quant à la volonté politique de faire participer les Burkinabè de l'extérieur aux scrutins à venir. «Le processus de la participation des Burkinabè de l'extérieur aux élections a été lancé depuis 2009. Ce vote devait être effectif depuis 2015 avec comme documents de votation la Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB), le passeport et la carte consulaire», a-t-il relevé.

Pour lui cette carte consulaire est un document administratif délivré par des mandataires attitrés du gouvernement du Burkina Faso. Il en veut pour preuve le fait qu'une mention est faite au verso dudit document indiquant qu'il tient lieu de CNIB. «Et en plus, au cours d'une rencontre trimestrielle entre ambassadeurs le 20 octobre 2017 à Abidjan, l'ambassadeur Mahamadou Zongo a affirmé que la carte consulaire est biométrique et sécurisée», a précisé le député Bacyé. D'autres griefs portés par l'opposition sur le nouveau code électoral concernent les lieux des élections à l'étranger.

Le document prévoit les opérations de vote uniquement dans les ambassades et les consulats. «En considérant le potentiel électoral du corps électoral dans certains pays, nous sommes inquiets quant à la capacité de ces représentations diplomatiques à recevoir les électeurs dans leurs enceintes», a regretté François Z. Bacyé. La loi étant déjà votée, quelle sera donc la stratégie de l'opposition ?

A cette question des journalistes, les conférenciers ont rassuré que des actions suivront sans donner plus de détails. «Nous n'allons pas déballer notre stratégie. Il est clair que nous n'allons pas croiser les bras car ce sont des millions de Burkinabè qui seront exclus des scrutins à venir», ont-ils prévenu.