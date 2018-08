Angola: Prévision d'une hausse dans la prochaine campagne agricole 2018/2019

Luanda — L'Angola prévoit une production de 11 millions 130 mille tonnes de racines et tubercules et plus de trois millions de tonnes de céréales pour la prochaine campagne agricole (2018/2019), a annoncé mardi, à Luanda, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga.

Pour la présente campagne 2017/2018, il est prévu la récolte de deux millions et demi de tonnes de céréales et 11 millions de racines et tubercules.

Pour l'année agricole 2018/2019, qui démarre en septembre, le gouvernement prévoit également le recrutement de plus de 380 techniciens supérieurs et moyens et une production de 802.202 tonnes de légumineuses, de 1.937.852 tonnes de légumes, plus de quatre millions de tonnes de maïs.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur l'expansion du réseau commercial rural de proximité, le dirigeant a expliqué que, pour la campagne en référence, son ministère prétendait faire la correction de l'acidité du sol dans sur une zone de 30 000 hectares et la préparation de plus de cinq millions d'hectares pour semer.

Il a dit que la principale source de revenus de la population rurale représentait plus de 80 pour cent de la production agricole nationale, ce qui représente environ 99, 8 pour cent des unités de production dans le pays et exploite environ 97 pour cent de la superficie totale agricole.

En ce qui concerne la commercialisation du maïs et des haricots, il explique que l'exécutif travaillait à créer de meilleurs circuits de vente pour ces produits avec des prix de référence minimum, tant pour l'achat de la production nationale que pour l'importation des produits du panier de base.

Il a également déclaré que le gouvernement travaillait à l'approbation de la stratégie de mise en œuvre du crédit d'impôt pour les carburants pour la agriculture, visant à réduire la taxation des intrants, afin de stimuler la productivité et l'investissement.

L'Angola a une population rurale estimée à 9.635.037 personnes, soit 37,4% de la population nationale. La superficie agricole et forestière du pays est estimée à 35 millions d'hectares de terres arables et 50 millions d'hectares de forêts.