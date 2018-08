Angola: Le secteur de l'Agriculture à Huila bénéficie de 50 millions d'USD de la BAD

256 millions et 592.000 dollars US, telle est la recette brute rapportée par la vente de diamants durant le… Plus »

"Nous sommes en train de confirmer les études jusqu'à la fin de l'année. Le projet sera refait et en 2019 il sera soumis à la Banque pour être approuvé. Le financement est destiné aux agriculteurs traditionnels et industriels dans le but de dynamiser l'activité productive, commerciale et industrielle", a-t-il souligné.

Augmenter la production, améliorer la productivité et l'accès aux marchés ainsi que la promotion des exportations, tel est l'objectif du financement de ce projet qui sera exécuté à l'initiative du Ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts.

