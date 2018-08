Angola: Les diamants rapportent 256 millions d'USD au premier trimestre 2018

Luanda — 256 millions et 592.000 dollars US, telle est la recette brute rapportée par la vente de diamants durant le premier trimestre de l'année 2018, a fait savoir mardi, à Luanda, le directeur national des Marchés et de Promotion de la Commercialisation auprès du Ministère des Ressources Minières et du Pétrole, Gaspar Filipe Sermão.

Se confiant à la presse, en marge de la 2e réunion de "Outlook" sur l'activité de commercialisation de diamants relative au 2e trimestre 2018, le directeur a souligné que la dite valeur résultait de la commercialisation de près de deux millions et 12.597 carats au prix moyen de 130 dollars par carat.

Les Emirat Arabes Unis, la Belgique et la Suisse ont été les principales destinations des diamants angolais, a expliqué le directeur, précisant que la réunion, à laquelle participe également le ministre des Ressources Minières et du Pétrole, Diamantino Azevedo, analysait aussi les perspectives du marché pour le 3è trimestre de l'année en cours.

"Ce que nous préparons est conforme aux objectifs à atteindre par la nouvelle politique de commercialisation de diamants en cours dans le pays", a-t-il dit.

Cet exercice, a-t-il ajouté, permettra d'améliorer la commercialisation et la transparence dans le processus de vente et d'achat de diamants produits en Angola, et de mieux se renseigner sur l'évolution des prix de diamants angolais bien valorisés sur le marché.

Le Conseil des ministres a approuvé, le 27 juin 2018, lors de sa 6e session ordinaire présidée par le président angolais, João Lourenço, la politique de commercialisation de diamants bruts.