Algérie: Saison estivale - Plus de 230 affaires traitées à travers 14 wilayas côtières

- Plus de 230 affaires ont été traitées à travers 14 wilayas côtières, par les unités de la Gendarmerie nationale, durant la période s'étalant du 1er juin au 22 juillet, relatives à l'exploitation illégale des plages, des parkings et des colonies de vacances, indique mardi la Direction générale de cette institution.

"Dans le cadre de l'application du plan de sécurisation de la saison estivale pour l'année 2018 et durant la période s'étalant du 1er juin au 22 juillet, les unités de la Gendarmerie nationale ont traité, à travers 14 wilayas côtières, 237 affaires dont 125 relatives à l'exploitation illégale des plages, 53 affaires relatives à l'exploitation illégale des parkings, en plus de 59 affaires concernant l'exploitation illégale des colonies de vacances".

Le plus grand nombre d'affaires traitées a été enregistré à Oran (63), suivie d'Annaba (41) et Tipaza (38), indique la même source, notant la saisie de "1.444 parasols, 828 tables, 2.497 chaises et 38 tentes ainsi que l'arrestation de 37 personnes".

La GN souligne qu'elle "poursuivra les efforts consentis pour garantir un été sécurisé, à l'ensemble des estivants, en particulier, en application du plan spécial mis en œuvre, à l'occasion de la saison estivale 2018, et la préservation de la tranquillité et la sécurité publique pour les citoyens et leurs biens, d'une manière générale, mission essentielle et permanente de l'institution".

"Le Numéro vert 10.55 et le site de la pré-plainte 'PPGN' restent à la disposition des citoyens pour demander de l'aide, du secours et pour pouvoir informer", ajoute la même source, précisant que les citoyens peuvent se renseigner sur l'état des routes et ce qui peut y survenir en consultant le site "tariki.dz".