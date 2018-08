Cette université d'été qui a duré six jours, abritée par la faculté de droit de la ville de Boudouaou, a été marquée par la participation d'environ 500 étudiants issus de 40 wilayas. Des activités culturelles, sportives, scientifiques de formation et de loisirs ainsi que des ateliers scientifiques et techniques organisée au titre de cette manifestation, avaient suscité l'intérêt de l'ensemble des participants a observé Redouane Sid-Ahmed qui qualifié cet événement de "réussi".

Il a souligné que "le peuple palestinien, mobilisé pour trouver les mécanismes pour faire face à l'occupant israélien, est uni et aspire à vivre dans la paix et la stabilité".

L'ambassadeur de la Palestine en Algérie, Loai Aissa, qui s'est exprimé lors de la cérémonie a dénoncé les "agissements de l'occupant israélien qui empêchent le peuple palestinien de vivre en paix et menacent la paix dans la région et dans le monde".

Il a été aussi recommandé la valorisation de l'opération de numérisation du secteur de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique lancé par le ministère de tutelle, pour qu'elle puisse être au service de l'étudiant aux plans pédagogique et des œuvres universitaires. Un appel a été lancé a l'occasion pour "rattraper quelques omissions", relevé dans le cadre de cette numérisation.

