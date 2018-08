Algérie: Perturbation de l'alimentation électrique dans la ville d'Oran et des localités de Mascara

Alger — La ville d'Oran et quelques localités de la wilaya de Mascara ont connu des "perturbations majeurs" de fourniture de l'énergie électrique, et ce, suite à un double incident survenu au niveau des postes THT de Zahana et Petit Lac, a indiqué mardi la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDA).

Ce double incident a été enregistré le 30 juillet à 21h07 au niveau du Poste source THT 220/60/30 Kv de "Zahana" et la ligne et poste THT "Petit Lac", a précisé la même source dans un communiqué.

Toutefois, la SDA a souligné que grâce à la mobilisation "rapide et efficace" des moyens humains et matériels du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et ceux de la direction de distribution d'Oran, une reprise progressive de l'alimentation a été rendue possible dès la 12ème minute ayant suivi l'incident.

"Tous les clients sont actuellement alimentés en électricité au moment où nos équipes continuent à travailler pour la réparation totale de la panne", a affirmé la Société.

La SDA s'excuse auprès de ses clients pour tout désagrément causé par cet incident et les assure de la disponibilité de ses équipes.