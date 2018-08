Algérie: Rentrée scolaire / Alger-Est - Plus de 21.000 élèves rejoindront les classes de la 1ère année primaire

- Plus de 21.000 élèves des classes de la 1ère année primaire rejoindront les établissements d'éducation dans l'est de la capitale qui connaissent actuellement plusieurs travaux de restauration et d'aménagement, alors qu'il est attendu la réception de 12 écoles primaires avant la nouvelle rentrée scolaire (2018/2019), a indiqué, mardi, le directeur de la Direction de l'Education d'Alger-est, Lahbib Abidat.

Dans une déclaration à l'APS, M. Abidat a précisé que les préparatifs vont bon train en prévision de la prochaine rentrée scolaire fixée au 5 septembre pour les élèves et le 02 du même mois pour les enseignants, faisant état de plusieurs opérations de restauration d'établissements éducatifs et de la réception de 12 écoles primaires avec le début de la prochaine année scolaire.

Le responsable a indiqué que les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire ont été entamées depuis plus de 2 mois à travers l'élaboration des cartes pédagogiques et administratives et le parachèvement du mouvement d'affectation des fonctionnaires à l'image des directeurs, des inspecteurs et des travailleurs de différents corps.

Pour ce qui est des établissements en cours de réalisation et qui viendront renforcer les infrastructures du secteur dans la région est de la capitale, M. Abidat a fait savoir que 2 lycées et 3 écoles moyennes étaient en cours de réalisation.

Parallèlement à ces nouvelles infrastructures qui atténueront la pression au sein des classes d'établissements scolaires des trois cycles dans la région d'Alger-est, les travaux de restauration et d'aménagement se poursuivent au niveau de plusieurs autres établissements depuis le mois de mars dernier.

Le même responsable a indiqué, dans le même contexte, que les travaux de restauration se poursuivent actuellement à travers 17 CEM, 37 primaires et 20 lycées, des travaux, a-t-il dit, qui concernent l'aménagement, les équipements de chauffage, de plomberie et de cours de récréation conformes aux normes en vigueur dans ces infrastructures scolaires.