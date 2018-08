Algérie: Sidi Bel-Abbès - Plus de 25 chanteurs attendus au festival national du Raï

Selon le programme élaboré au titre de ce festival culturel, la cérémonie d'ouverture sera animée par la chanteuse Cheba Kheira, la troupe Raïna Raï, Hakim Salhi, Cheikh Naam, Mohamed Seghir, Imad Bacha, cheb Brahim Haderbeche, Driss Rahmani et Akil "Junior". La deuxième soirée sera agrémentée par Djamel Milano, Gana El Maghnaoui, cheba Fati, Kader Seghir, cheb Ryad, Toufik Nedromi, Mohamed El Abbassi, Cheb Abbès, Cheikh Bellemou, Cheb Tarik, Yasmine Ammari et des troupes locales de rap.

Le festival du Raï dans son édition 2018 aura une dimension académique en abordant la portée culturelle de ce genre musical à travers des tables rondes et des conférences débats, animés par des artistes, des académiciens, des hommes de culture et des journalistes, en vue de faire la lumière sur ce genre artistique depuis sa création ensuite les étapes de son évolution, a encore indiqué son commissaire.

Le festival du Raï édition 2018 verra la participation d'anciens et jeunes artistes, surtout des locaux pour animer des soirées Raï authentique et moderne, a fait savoir M. Bousmaha, soulignant "nous œuvrons à faire de ce festival une fête culturelle et artistique qui répond aux goûts du public".

