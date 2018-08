Algérie: L'Algérie, un pays sécurisé où les institutions sécuritaires jouent pleinement leur rôle

Près de 90 enfants aux besoins spécifiques ont bénéficié d'activités de loisirs à Azur plage, et ce dans le cadre d'une opération vulgarisée à travers l'ensemble des régions côtières, à l'instar d'Oran et de Béjaïa, indiquent les responsables du secteur, notant que ce genre d'activités profiteront à l'avenir à toutes les catégories vulnérables, notamment les personnes âgées lors des différentes saisons touristiques.

A cette occasion, M. Benmessaoud a cité les mesures prévues pour l'année prochaine dans le cadre du développement et de la promotion des différents types de tourisme en Algérie, notamment le tourisme côtier, ajoutant qu'il est également question de promouvoir le tourisme hivernal, saharien et de montagne.

Parmi les mesures prises, le ministre a cité les réductions destinées aux partenaires sociaux, à l'instar de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), dont les travailleurs bénéficient d'une réduction de frais allant jusqu'à 50% du prix initial d'hébergement dans les hôtels relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), et la réhabilitation, voire la modernisation des plages longeant les structures touristiques.

