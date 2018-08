Congo-Kinshasa: Le moratoire étant expiré le 30 juin - Emballages en plastique - Marcel Ilunga passe à la phase supérieure

C'est depuis le 30 juin dernier que le moratoire de six mois prévu par le décret n°17/018 du 30 décembre interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique a expiré sur toute l'étendue du territoire national.

Marcel Ilunga, Ministre de l'Industrie est passé à la phase supérieure. Le week-end dernier, il a effectué une visite d'inspection dans cinq alimentations et supermarchés de Kinshasa, à savoir : Food market, swiss mart, SK, Kin marché et la maison Galaxy. A la grande surprise des gérants de ces alimentations, le ministre de l'industrie a constaté la présence des emballages en plastique interdits. Face à cela, il a relevé les échantillons de ces emballages dans le but de remonter la filière jusqu'à l'unité de production. Et a rappelé à ces gérants la pertinence du respect de cette mesure et les conséquences qui en découlent en cas de non-respect. Et pour faire clair, chaque gérant a été entendu sur un procès-verbal, question de donner les moyens de défenses motivant le non-respect du décret du 30 décembre 2017. Il a profité de cette occasion pour ordonner une permanence des inspecteurs industriels dans ces supermarchés pour faire non seulement le suivi des déclarations faites dans le procès-verbal, mais aussi s'assurer du respect scrupuleux des lois de la République en cette matière.

Par ailleurs, il a procédé à la saisie de chaque échantillon des emballages portant le logo de ces différentes alimentations. Après les alimentations, le Ministre a mis le cap sur quelques industries dont la plupart sont situées sur l'avenue des poids lourds. Parmi lesquelles, figurent l'entreprise Chun Tat enregistrée au numéro ID NAT 44422D et RCCM 14-B-3086 et Nodaplast. Ici, le ministre s'est dit déçu de la non-application du décret du Gouvernement. A l'entreprise Chun Tat, il a saisi une importante cargaison d'emballages en plastique destinés à la consommation ménagère avec une invitation de sommation à répondre devant les inspecteurs industriels. A Nodaplast, les responsables de cette unité de production ont sollicité de l'autorité industrielle une mise en demeure, question de leur faciliter l'évacuation du stock restant pour se conformer à cette mesure. Enfin, Marcel Ilunga a inspecté certaines unités de recyclage dans la commune de la N'sele, non loin du centre d'enfouissement technique des déchets ainsi que l'entreprise Harimex Spécialisé dans le recyclage.

Pour mettre fin à ces emballages, le Ministre de l'Industrie a appelé les chefs de divisions provinciaux à participer à cette opération. Il y a lieu de noter que les emballages non biodégradables autorisés par le Décret du 30 décembre 2017 seront sur le marché dans quelques jours.