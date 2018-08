Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Les BRTC ferment bientôt !

On signale également la présence à l'aéroport de N'djili du Ministre d'Etat en charge du… Plus »

Par ailleurs, Katumbi Moïse annonce son retour au pays le 3 août prochain via Lubumbashi pour enfin Kinshasa, où il se dirigera pour déposer sa candidature. Qui, jusque-là, il est déjà dans le continent africain. De ce fait, Joseph Kabila, qui, est hors mandat constitutionnel depuis le 19 décembre 2016, n'a toujours pas annoncé son dauphin. Attendu en congrès devant les députés et sénateurs, bref toute la nation, pour glisser un mot quant à son avenir politique, le président de la République a laissé un suspense dans les cœurs d'un bon nombre de citoyens congolais. Le 08 août, les visages seront dévoilés. Ça va se savoir.

Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaitra. Trois grandes têtes politiques font l'objet des murmures çà et là. Personne ne s'est pointé jusque-là pour une descente à la CENI. D'après certaines indiscrétions, il s'agit de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Mais, Bemba est-il éligible? D'une part, c'est le porte-parole de la MP Alain André Atundu, qui a sonné le tocsin par la voix des ondes de quelques médias congolais stipulant que JP Bemba n'est donc pas éligible. Motif? L'article 10 de la loi électorale ne le permet pas bien que ce dernier soit acquitté dans la première affaire qui le détenait dans les mitards de La Haye. Ceci étant, c'est à la Nouvelle Génération de l'Emergence du Congo-NOGEC-, par le truchement de son président, Constant Mutamba qu'est venue la deuxième donne coup de marteau dans ladite affaire.

La guère sera longue et ne fera pas de quartier, disent certains. A cette question préposée, une réponse saute aux yeux et même dans presque tous les BRTC. Il y a d'ores et déjà, qu'une seule candidature déposée. Il s'agit de celle du très jeune candidat, Seth Kikuni. Après mille et une questions déjà posées dans cet espace politique, les réponses laissent à désirer. Cependant, l'on peut dire que ce patriote de 37 ans n'a pas vocation à donner du volume à la caisse de la CENI avec sa caution de 100 000 dollars. En dépit des différentes candidatures s'annonçant déjà en sourdine, le brave nationaliste Seth Kikuni s'y connaît et a osé.

