Congo-Kinshasa: L'insalubrité à Kinshasa - Les routes transformées en poubelles publiques

On signale également la présence à l'aéroport de N'djili du Ministre d'Etat en charge du… Plus »

En effet, partant d'un travail d'équipe, c'est-à-dire, la population consciente et un gouvernement provincial responsable et conscient de son devoir envers la ville et ses habitants, la solution pourrait se dessiner dans un horizon à presque compter des doigts.

S'il était possible que tous se souviennent du virus Ebola qui, pour lui seul, a fallu mobiliser des organisations internationales pour tenter d'éradiquer ce fléau, plusieurs ne se verseraient pas dans le jeu de jet d'immondices, dans chacun des coins des rues et ruelles de la capitale.

Seulement, certains semblent oublier que ce sont eux qui sont à la base de cet état des lieux dans les artères de la Capitale, et ne demeurent à l'insu des causes que peuvent engendrer ces poubelles.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.