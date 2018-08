Congo-Kinshasa: Présidentielle - Intentions de vote - Le sondage Berci /GEC place Katumbi devant Tshisekedi et Bemba

Les personnes interrogées favoriseraient l'ex-gouverneur du Katanga (28%) à la présidentielle, suivi du leader de l'Union pour la démocratie sociale (26%) et du Mouvement de libération du Congo (20%).

Tous les prétendants au fauteuil présidentiel affichent un réel optimisme par rapport à leur ambition légitime de briguer cette fonction par le biais des élections. A l'opposition où aucune candidature consensuelle n'est toujours pas dégagée, les différents leaders présidentiables tentent, chacun en ce qui le concerne, de se donner les moyens de ses ambitions. Toutefois, trois candidatures sortent du lot en raison du poids politique que représentent les personnalités qui en sont porteuses. Il s'agit de Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba qui tiennent le haut du pavé parmi les opposants candidats à la présidence de la République.

C'est en tout cas le résultat auquel a abouti un récent sondage réalisé dans la première semaine de juillet par le Bureau d'études, de recherches et de consulting international (Berci) et le Groupe d'étude sur le Congo (GEC) à l'Université de New York. D'après cette étude dont le rapport complet sera disponible en fin de semaine, ces trois leaders de l'opposition seraient à égalité en termes statistiques dans une fourchette de 17 à 19%. Les intentions de vote seraient favorables à l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe (28%), suivi de Félix Tshisekedi (26%) et de Jean-Pierre Bemba (20%).

Cependant, 57 % des sondés se sont déclarés favorables à l'option d'une candidature unique de l'opposition. « Si l'opposition n'a pas la capacité de s'unir pour une candidature unique, nos résultats indiquent que la coalition au pouvoir pourrait gagner une proportion des votes aussi importante que chaque candidat de l'élection en tête de lice de l'opposition », révèle le rapport de sondage. « Si tous les candidats potentiels faisant partie de la coalition de Kabila se présentaient à l'élection, ils pourraient ensemble totaliser environ 19% des voix (15% sans Adolphe Muzito) », ajoute la même source.

Concernant la candidature de Joseph Kabila pour un troisième mandat, le débat tend à se tasser dans l'opinion et la campagne y relative gagne de plus en plus de terrain, à en croire le rapport. « Par rapport à février dernier, le nombre de personnes qui voteraient pour Kabila a augmenté légèrement de 6 à 9 % au niveau national mais de 21 à 37% dans l'ancienne province orientale, son seul et dernier bastion », indique le rapport. Et d'ajouter que près de 62% des personnes interrogées ne font pas confiance à la Commission électorale nationale indépendante pour organiser des élections libres et transparentes ni aux Cours et tribunaux pour trancher les contentieux électoraux. Toutefois, 45% des sondés ont déclaré que même si le candidat du président Kabila gagnait les élections, ils n'en accepteront pas les résultats.

Il est à noter que ce sondage a été réalisé via des entretiens téléphoniques avec 1154 personnes âgées de 18 ans et plus, à travers les vingt-six provinces du pays, sélectionnées à partir d'une liste de deux mille numéros de téléphone cellulaire obtenus lors de l'enquête représentative au niveau national de Berci/GEC de 2016. Cette enquête s'est déroulée dans plus de quatre cents sites répartis dans tout le pays au domicile des répondants. Le taux de réponses était de 57% et la marge d'erreur était de +/- 3%.