Afrique Centrale: Région des Grands Lacs - Les parlements à la quête d'une paix durable dans la sous-région

Le conteur Gabriel Kinsa participe à l'événement, l'un des plus anciens festivals de contes dans le… Plus »

« Cette réunion regroupe les législateurs qui veulent participer à l'édification d'une Afrique de l'espérance, loin des images qui la réduisent aux pandémies, aux guerres et à toutes les calamités du monde. A l'issue de ces assises, nous ferons des propositions concrètes permettant de garantir la meilleure gestion de nos Etats mais aussi de combattre le détournement des fonds et la prolifération du terrorisme », a souligné, pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, qui a patronné l'ouverture des travaux.

Prioritairement, ils vont statuer sur la paix et la sécurité dans les pays membres. Il s'agira notamment d'élaborer et/ou de proposer de nouvelles stratégies pouvant permettre de trouver des solutions idoines et définitives aux crises socio-politiques qui sévissent depuis bien des années en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Burundi et au Soudan du Sud.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.