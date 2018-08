Ile Maurice: Jean-Michel Rouillard - «Le consommateur mauricien est mieux informé que jamais»

interview

Winner's ouvrira en fin d'année son premier hypermarché à Trianon, dans les locaux de l'ex- Shoprite. Jean-Michel Rouillard, Chief Operating Officer, explique la stratégie de Pick and Buy Ltd évoluant dans la grande distribution.

Un rebranding en bonne et due forme pour Winner's. L'enseigne a désormais atteint sa vitesse de croisière à Maurice. Pourquoi pas une percée dans la région ?

Vitesse de croisière ? C'est une façon de voir les choses, mais je suis d'un autre avis. Le rebranding de Winner's est le point de départ d'un nouveau souffle, d'un nouveau dynamisme qui verra Winner's se rapprocher davantage des consommateurs. Ceux-ci ont évolué significativement dans leurs habitudes et Winner's se devait de les accompagner.

Pour ce qui est de la régionalisation de nos activités, je dirai qu'il ne devrait pas y avoir d'empressement. Nous avons un gros chantier sur notre territoire et de gros défis à relever. Nous devons rester focaliser sur nos priorités.

«L'histoire de Winner's est une perpétuelle évolution : nous avons débuté dans les régions rurales de l'île, puis avons conquis les villes et n'avons cessé de grandir en surface.»

L'année dernière IBL, propriétaire de Winner's, a racheté deux supermarchés Monoprix. Comment ces deux marques se côtoient-elles dans le portefeuille d'IBL ?

Monoprix et Winner's sont complémentaires à bien des égards et s'adressent tous deux au grand public en quête de bonnes affaires, de choix et de confort d'achat. Le premier se trouve dans des surfaces plus importantes, et offre des marques uniques que sont les produits Monoprix. Winner's pour sa part est de dimension nationale et dessert toutes les couches de la population ; elle a de surcroît une forte identité mauricienne.

En quoi votre nouvel emplacement à Trianon sera-t-il semblable aux autres supermarchés Winner's ?

Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec Highway Properties pour la gestion de l'hypermarché du Trianon Shopping Park. L'histoire de Winner's est une perpétuelle évolution : nous avons débuté dans les régions rurales de l'île, puis avons conquis les villes et n'avons cessé de grandir en surface. Et nous voici maintenant opérant en format hyper. Le Winner's de Trianon sera, certes, un Winner's mais dans toute sa splendeur, son savoir-faire, et bien plus encore. Gardons la surprise, car surprise il y en aura...

«Nous nous lançons très bientôt, et avec tout le sérieux du monde, dans le commerce en ligne.»

Justement, quelles sont les tendances sur le marché de la consommation et comment le comportement du consommateur mauricien a-t-il évolué ces dernières années ?

Le consommateur mauricien - pour le plus grand bien de tous - est devenu mieux informé que jamais, est bien plus exigeant qu'avant ; il est soucieux de la qualité de ce qu'il consomme, et est avide de technologie. Le nouveau consommateur nous oblige à nous remettre en permanence en question et à nous améliorer. C'est dans cette optique que nous nous lançons très bientôt, et avec tout le sérieux du monde, dans le commerce en ligne. Non seulement répondons-nous à une demande grandissante du nouveau consommateur, mais nous anticipons également ce qui sera dans le futur une réalité mauricienne.

Y a-t-il de la place pour d'autres supermarchés Winner's à Maurice ?

C'est vrai que l'espace est de plus en plus limité, et c'est pour cela que notre groupe s'est agrandi depuis 2017 au travers des acquisitions, outre la construction de supermarchés. Nous ne fermons pas la porte à de nouveaux Winner's, et nous saurons répondre aux demandes des habitants de régions concernées. Mais il est prudent de ne pas faire de l'ouverture de nouveaux points de vente une obsession, car notre énergie est requise dans la matérialisation de nos nombreux projets pour l'amélioration de nos produits et services.

Pick and Buy domine le marché

Pick and Buy Ltd avec sa vingtaine de supermarchés, répartis aux quatre coins du pays, est le leader incontesté de la grande distribution. Avec un chiffre d'affaires dépassant la barre de Rs 6 milliards (au 30 juin 2017), elle surclasse largement son plus proche compétiteur, Udis Ltée (Super U) qui brasse un chiffre d'affaires de Rs 4,6 milliards. Sur la troisième marche du podium se trouve : Seven Seven Co. Ltd (Dreamprice), avec Rs 3,7 milliards.