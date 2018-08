Ile Maurice: Port-Louis Fund diminue drastiquement sa consommation de papier

Filiale de la State Investment Corporation (SIC), bras investisseur de l'État, le fonds d'investissement Port-Louis Fund, qui s'élève actuellement à Rs 1,6 milliard, passe au vert.

Finis les rapports financiers et les correspondances adressés aux investisseurs imprimés sur support papier. Cette société, qui a généré un taux de rendement de 8,7 % à 30 juin, privilégie dorénavant les données en ligne pour toutes ses informations financières.

«Port-Louis Fund inscrit sa démarche dans l'engagement du pays à mieux protéger l'environnement, en ayant recours à une utilisation minimale du papier», souligne son directeur exécutif, Ved Auckaloo. Il ajoute que cette initiative fait suite à celle d'autres sociétés, qui ont déjà ouvert la voie dans cette direction.

Option

Ainsi, dès cette semaine, tous les actionnaires, qui sont au nombre de 4 500, seront appelés à souscrire à cette option, s'ils le souhaitent bien entendu, en remplissant une fiche en ce sens. Cela du coup leur permettra de recevoir en ligne le prochain rapport financier.

Incitation financière

Toutefois, ceux désireux maintenir la formule existante, soit le document en version papier, continueront à le recevoir dans ce format. Dans le but d'encourager le plus grand nombre d'actionnaires à opter pour la version en ligne du rapport, ainsi que d'autres documents, Port-Louis Fund leur proposera une incitation financière, avec à la clé un premier prix de Rs 100 000 et ce, suivant un tirage au sort qui aura lieu en décembre prochain.

Par ailleurs, le fonds d'investissement de Port-Louis Fund a vu son taux de rendement révisé à la baisse, à 8,7 %, pour l'année financière se terminant au 30 juin, contre 13,2 % pour la même période en 2017. Ved Auckaloo impute cette baisse à un repli du marché boursier, compte tenu que 75 % du fonds est investi à la Bourse de Maurice.

Dividende de 80 sous par action

Toutefois, le patron de Port-Louis Fund constate que le taux de rentabilité de 8,7 % se compare favorablement à ceux dégagés par des institutions financières conventionnelles, dont les banques commerciales, avec des taux d'intérêt, dépassant à peine les 3 %. «C'est le choix de nos investissements, tant à Maurice qu'à l'étranger, notamment en Inde, qui a permis à ce fonds de bénéficier d'un tel rendement», ajoute le directeur général. Celui-ci indique que les actionnaires ont reçu un dividende de 80 sous par action pour l'année financière qui vient de s'écouler.

En fait, PLF est largement diversifié, avec des valeurs locales et étrangères. Outre les 75 % du fonds investis à Maurice, la différence est placée dans des marchés financiers étrangers, notamment en Inde et dans des économies émergentes. À Maurice, les fonds sont répartis dans des «blue chips» de la Bourse, soit des sociétés à forte capitalisation telles que la MCB, la SBM, ENL Lands, Ascencia, NMH ou encore Sun. Mais aussi dans des titres non cotés comme SICOM, Maurinet ou encore le Grand Casino du Domaine.

Retour sur investissement totalisant 600 %

Lancé en juillet 1997, Port-Louis Fund a accumulé depuis ces 20 dernières années un retour sur l'investissement totalisant 600 %. «Si quelqu'un avait investi Rs 10 000 dans le fonds en 1997 et avait réinvesti ses dividendes, il se retrouverait aujourd'hui avec une somme de Rs 60 000, soit six fois de sa valeur initiale, sans compter un taux d'intérêt annuel de 8 % à 9 %», précise Ved Auckaloo. Un niveau de rémunération appréciable dans un context marqué par le «cheap money».