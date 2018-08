Ile Maurice: Cycliste tué - Le DPP conteste la condamnation d'un mois de prison

La State Bank of Mauritius (SBM) qui prête des milliards à des clients Kenyans attire les regards sur ce… Plus »

Dans le cas de Dheeraj Takooree, indique Me Satyajit Boolell, il était également sous l'influence de l'alcool. De faire ressortir que le conducteur ne s'est pas arrêté après l'accident, laissant sur place le cycliste accidenté. Aussi, il ne s'est pas rendu à la police après le drame. Le DPP souligne que de par sa conduite imprudente et négligente, Dheeraj Takooree a ruiné la vie et le bonheur de trois familles impliquées dans cet accident. Me Satyajit Boolell est d'avis que la magistrate aurait dû prendre tous ces faits en considération avant de condamner à un mois de prison Dheeraj Takooree.

Ce dernier était dans un état d'ébriété lorsqu'il a mortellement percuté le cycliste Jérôme Joseph Alain Tennant et blessé David Bathfield et Philippe Colin, à Nouvelle-France, le 10 mai 2012.

