Madagascar: Femme, gouvernance, mouvements citoyens, Afrique (partie 1) - Mbolatiana Raveloarimisa

L'affiche lancée sur les réseaux sociaux, la première réaction sur Facebook avait fait tomber l'épée de Damoclès. « Ah ! Les féministes ! » Disait ce commentaire. En réalité alors, quand on donne la scène à cinq femmes sur les quelques centaines de participants, quand des femmes décident de prendre la parole, forcément on les étiquette de féministes.

Comme nous sommes, c'est quoi ? Avant d'être des activistes, avant d'être des Malgaches, nous étions des femmes. La délégation malgache étant la seule délégation totalement féminine à cette rencontre panafricaine des mouvements citoyens, cela avait finalement tout son sens. Alors, nous avons décidé de parler de la « place de la femme dans le changement de gouvernance en Afrique et dans nos mouvements citoyens ». Une fois la formulation chatoyante envoyée, nous attendions la suite. Mais il fallait dire qu'un certain malaise planait sur la performance que nous allions faire. L'équipe de communication a concocté une belle affiche présentant cinq activistes femmes de plusieurs pays avec la séduisante annonce qui suit : « l'UPEC, c'est aussi la parole aux femmes militantes ».

Pour nous, c'était presque pareil ! Une phrase qui nous apportera LE thème tant recherché. Et cette formule était... [ ps. pour ceux qui s'attendent à une phrase de grande personnalité comme Obama, Mandela, Sankara, etc. ce ne sera pas le cas] le slogan de Mc Do. Eh oui ! Certes, moins vibrante que celles de nos grands héros sus cités mais qui avait toute sa force dans le contexte où nous étions. Le fameux slogan était : « Venez comme vous êtes ! ».

