Madagascar: Tennis - ITF 18 - Toky Ranaivo sorti au premier tourDina Razafimahatratra

Une belle résistance mais une défaite au final. Engagé au tournoi South Central Circuit mondial des juniors grade 4, étape 1 du Zimbabwe, Toky Ranaivo, classé 800e mondial, a perdu au premier tour hier.

Malgré toute sa hargne il s'est incliné en trois sets 6/7, 6/3, 3/6 contre Sebastian Nothhaft de Hong Kong.

« C'était un match assez dur. Le premier set a été très disputé et il était assez capital même si j'ai pu me ressaisir pour le gain du second. Voilà en gros ce qui s'est passé », reconnaît Toky Ranaivo, joint sur les réseaux sociaux.

Si dans l'épreuve du simple l'aventure du premier tournoi s'est arrêtée hier, il est toujours en course dans l'épreuve du double.

Allié avec l'égyptien Aly Shokeir, Toky Ranaivo s'est qualifié en quart de finale en s'imposant devant l'Australien Andrew Ilett et le Britannique Alejandro Nicolas Tafur en deux sets (6/4, 6/2).

Ce jour Toky et Aly Shokeir s'opposeront aux Indiens Aman Patel (581ème mondial) et JaishvinSidana (727ème mondial) têtes de série numéro quatre du tournoi et tombeurs de l'Américain Kumail Mohamed et du Zimbabwéen Munyaradzi Musanhu (6/1, 6/1).

« Je ne connais pas très bien nos adversaires ainsi que leur niveau de jeu. Ce que je sais par contre c'est que nous sommes très complémentaires, mon partenaire égyptien et moi. On croit en nos chances de victoire », positive Toky Ranaivo.

Peuvent vous intéresser

Pétanque - Mondial Les Volcans - Zigla remporte le tête-à-tête