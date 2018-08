Gabon: Les MAMBOUNDOUISTES communiquent !

En conséquence, devant l'équation du patrimoine de l'Etat Gabonais, les MAMBOUNDOUISTES invitent le gouvernement à se pencher sur cette problématique pour faire la lumière sur ce pan important des charges publiques, afin de permettre à l'Etat Gabonais d'avoir son propre patrimoine, de réaliser et publier l'inventaire des ses biens immobiliers et mobiliers afin de savoir combien coûtent les différents loyers affectés aux administrations publiques.

Les problèmes des Etats ne se posent pas au niveau de l'animus, entendu comme le but poursuivi par toute nation et qui est la satisfaction de l'intérêt général des citoyens dans toutes ses dimensions. En d'autres termes, l'animus est la raison d'être d'un Etat.

Le Président pense que dans un contexte de crise économique, l'annonce de ces mesures doit avoir pour effet de concourir à la maitrise de la masse salariale et non plutôt à des fins de propagande électorale.

A l'ouverture des travaux, le Président KOUMBA Guy Constant Titus, a exprimé son indignation devant les désagréments dont font face de nombreux compatriotes dans l'opération de recensement des agents publics de l'Etat, conjointement menée par le Ministère de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public, Chargé de la Reforme de l'Etat et celui du Budget et des Comptes publics.

