Gabon: "La mobilisation des sources de financement des projets pour le grand nombre c'est possible" selon Cédric AChille Mbeng Mezui

« Ce que l'on vient de faire c'est ce qu'on appelle la priorisation des projets, l'Etat n'a pas de ressources infinies. L'Etat a des ressources bien déterminées qu'on a via le budget et d'autres actifs. Pourquoi l'Etat doit investir dans des projets, et quelle quantité ? C'est de cela que l'on vient de discuter, c'est ce que le calcul économique va renseigner. Parce que l'on ne doit pas prioriser les projets sur une base non objective sinon l'on se retrouve à mettre beaucoup de ressources qui,au niveau collectif, ne vont pas bénéficier au grand nombre », Indique Cédric Achille Mbeng Mezui.

Dans l'un de ses livres, intitulés ; « Financer l'Afrique », il montre que l'Afrique dispose des ressources financières nécessaires pour financer son agenda de transformation économique. L'épargne domestique est la source de financement la plus fiable pour soutenir les investissements les plus importants. L'Afrique est créancière nette du reste du monde.

