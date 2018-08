Gabon: Nicolas Nguema et les siens font du porte à porte dans le 1er siège du 1er arrondissement de Libreville

Le parti Pour Le Changement (PLC) en campagne de vulgarisation dans différents quartiers de la ville de Libreville. Le cas d'Alibandeng dans lequel la délégation était conduite par l'un des leaders, Nicolas N'guema le Dimanche 30 Juillet 2018. Un porte à porte fait avec le concours des militants et sympathisants.

En prélude aux échéances électorales à venir, la formation politique POUR LE CHANGEMENT (PLC) dans laquelle l'on retrouve les récents démissionnaires du parti UNION & SOLIDARITÉ (US), poursuit son périple auprès des populations dans plusieurs quartiers de la capitale.

La délégation conduite par l'un des coprésidents, Nicolas N'guema, était dans le cadre de son périple entamé depuis plusieurs semaines déjà au quartier Alibandeng dans le 1er arrondissement de Libreville. Le but étant de faire connaître au mieux la vision et les ambitions du parti à court, moyen et long terme.

De 13h à 18h30, la délégation du PLC échangeait avec les habitants dudit quartier. Des rencontres ayant permis une fois plus à Nicolas N'guema et les siens d'en savoir un peu plus sur les attentes des populations depuis la création de leur nouveau parti politique.

Les populations rencontrées, agréablement surprises par cette démarche, ont rééditées leur confiance aux membres du nouveau parti coprésidé par Nicolas N'guema, Elza Ritchuel Bouckandou et Thomas Ibinga ayant pour secrétaire exécutif maître Anges kevin Nzigou.

En rappel, le parti POUR LE CHANGEMENT (PLC) naît en Mai 2018 à la suite de la démission collective des ex membres du parti UNION & SOLIDARITÉ que dirige Jean de Dieu Moukagni Iwangou, du fait de son entrée au Gouvernement d'Issoze Ngondet sur instruction d'Ali Bongo Ondimba dont ils contestent toujours le maintien au pouvoir après le scrutin présidentiel d'Aout 2016.Le parti POUR LE CHANGEMENT (PLC) se veut moderne avec une représentativité éthique très colorée.

Il compte déjà plusieurs adhérents sur le plan national et international, soit plus d'un millier de membres parmi lesquels des centaines se trouvent au sein de la diaspora.

Les potentiels candidats POUR LE CHANGEMENT (PLC) à Libreville s'étant déjà signalé au 1er Siège du 1er arrondissement ainsi qu'au 2ème Siège du 6ème arrondissement.

Des candidatures sont également prévues dans les provinces de l'Ogooué-Maritime, la Ngounié, et dans le Woleu-Ntem.