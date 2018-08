Tunisie: Le mois de tous les défis !

Huit jours plus tard, précisément le 17 courant, l'Espérance affrontera un autre club égyptien, Al Ahly du Caire, qu'elle recevra à Radès pour le compte de la cinquième journée de la phase des poules de la Ligue des champions.

Heureusement que la confrontation contre les Cairotes s'apparentera à une simple formalité, l'EST ayant assuré sa qualification aux quarts de finale de la C1 africaine.

Quand on sait que la Champions League demeure l'objectif primordial des Espérantistes, assurer la qualification à deux journées de la clôture de la phase des groupes est une véritable aubaine au vu du calendrier chargé du mois d'août. Un mois que les « Sang et Or » clôtureront par un déplacement au Botswana où ils affronteront l'équipe locale de Township Rollers pour le compte de la sixième et ultime journée de la phase des groupes de la Ligue des champions.

Gagner en confiance

Disputer deux rencontres en C1 africaine sans que la pression ne pèse sur les épaules est une opportunité pour Khaled Ben Yahia de donner leur chance aux joueurs qui manquent d'expérience à l'échelle continentale, à l'image de Mohamed Amine Meskini et Bilel Mejri.

C'est également l'occasion de faire participer les joueurs qui manquent de temps de jeu et qui ont besoin d'être rodés à l'instar d'Iheb Mbarki.

Bref, il serait préférable que tous les joueurs disponibles soient alignés contre Al Ahly du Caire et fassent leurs preuves face à Al Ahly du Caire et Township Rollers.

Disputer des matches comptant pour la Champions League sans que la pression ne pèse sur les épaules est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. C'est même l'occasion ou jamais pour les joueurs de démontrer qu'ils ont suffisamment de tripes pour aller loin en C1 africaine au moment où des voix se lèvent pour que des recrutements dignes de la Ligue des champions soient effectués avant la fin de l'été.

Forfait de Bguir

Saâd Bguir manquera à l'appel lors de la prochaine sortie face à Al Ahly du Caire pour le compte de la cinquième journée de la phase des groupes de la C1 africaine pour avoir écopé à Kampala d'un deuxième avertissement suspensif. Ce n'est pas le cas de Ghailane Chaâlali qui ne compte dans son actif qu'un seul carton jaune.

Belaïli : entre quatre et cinq semaines de repos

L'IRM effectuée par Youssef Belaïli à son retour à Tunis a révélé que le joueur nécessite entre quatre et cinq semaines de repos. Il subira par la suite de nouveaux contrôles médicaux à partir desquels le médecin de l'équipe décidera de la date de son retour sur les terrains.

C'est dire que l'attaquant algérien de l'EST manquera l'entame de l'aventure arabe et le démarrage de la nouvelle saison. L'occasion pour le duo Mejri-Jouini de se mettre en évidence et d'offrir à leur entraîneur de nouvelles solutions de rechange.

Auteur : Walid NALOUTI

Ajouté le : 01-08-2018