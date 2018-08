Tunisie: Le problème de l'eau intrigue les agriculteurs

Le bureau exécutif se désole des pertes subies par les agriculteurs et les pêcheurs à cause du manque de l'eau d'irrigation et l'augmentation du coût de la production ainsi que les charges de l'endettement et les effets des changements climatiques et des catastrophes naturelles.

Le bureau exécutif souligne que le programme des réformes et les priorités figurant dans le point 63 n'est pas été activé dans le cadre du document de Carthage 2. A noter que l'Utap a participé à ce document par ses suggestions et sa rédaction. C'est une occasion historique pour sortir notre pays de la crise économique et sociale vécue.

Le bureau exécutif appelle, par conséquent, les différentes parties politiques et sociales participant à ce document de prendre en considération les véritables priorités du pays et de se pencher sur le traitement des dossiers de développement et de l'emploi en vue d'améliorer les conditions de vie du citoyen tout en relançant l'économie nationale. Il s'agit, de même, de trouver des solutions radicales aux dossiers en suspens des agriculteurs et des pêcheurs dans un souci de réaliser la sécurité alimentaire.