Tunisie: L'homme qui fait sonner le nom de la Tunisie en France 80.000 fois par trimestre

Quand il ne fait pas de l'hôtellerie, il fait les médias et quand il ne fait pas les médias, il fait de l'hôtellerie. Hosni Djemmali, c'est de lui qu'il s'agit, c'est deux faces d'une même pièce : une face pieds sur terre, l'hôtellerie, et une face tête dans les étoiles, les médias.

Oublions la face hôtellerie et la ribambelle d'hôtels qu'il a créés aussi bien en Tunisie qu'au Maroc et qu'il pilote à partir de la France, son lieu de résidence, et parlons de son dada, son côté médias.

Aux dernières nouvelles, sa revue Tunisie Plus, qui paraît en France, vient de fêter ses dix ans d'existence. 80.000 exemplaires tirés tous les trimestres que le bon Dieu fait et qui s'adressent aussi bien aux Tunisiens qui résident en France qu'aux Français qui pourraient s'intéresser à la Tunisie. Et d'ailleurs, les Tunisiens de Tunisie devraient la lire, ne voilà-t-il pas que sans être une plaquette publicitaire, cette revue est bourrée de bonnes nouvelles, toutes vraies et vérifiées, qui racontent la moitié pleine du verre. C'est le genre de revue qui remonte le moral, sapé par trop de mauvaises nouvelles, balancées sous le signe du buzz et du sensationnel.

Celui qui lit le dernier numéro de Tunisie Plus, découvre, étonné pour sûr, que l'industrie automobile en Tunisie rapporte quelque deux milliards d'euros et offre 80.000 emplois. Il en saura plus sur les bâtiments célèbres du pays, anciens et contemporains et les architectes qui les ont conçus.