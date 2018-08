Tunisie: Et la soirée fut un succès

Inutile de faire durer le suspense, c'est une réussite. S'il est encore tôt de dresser le bilan de la programmation du festival dans son ensemble, le spectacle expédié du pays du cèdre sera, sans nul doute, un des succès de l'édition 2018.

De 22h00 à minuit, deux heures pleines de musique et de chant servis par une scénographie réactive. Projection de vidéos et lumière dansante ont ajouté au concert son aspect show.

Oussama Rahbani, le neveu par rapport au clan des Rahabna, était au piano au centre d'une troupe de guitaristes, d'organistes, de trompettistes, d'un percussionniste et d'un batteur. Des instruments qui annoncent le genre de musique qu'on allait servir. Un brassage Orient-Occident moulé dans le plus bel emballage rythmique et une voie ouverte à toutes les combinaisons.

Carrière à l'international

Suite à la composition instrumentale d'ouverture, un pur moment de musique fortement applaudi, apparaît soudain Hiba Tawaji. Une Vénus vêtue de blanc, pour mettre en émoi les gradins de Carthage. Grande et belle, une forte présence scénique et, plus que tout, une voix. Méthodique, avant chaque air, elle donne un bref aperçu sur son parcours ou présente le cycle de vie d'une mélodie. On la connaît déjà.

Et elle se lance, une chanson après l'autre, «El helm», «Khalass», pour offrir ensuite un générique du feuilleton ramadanesque connu du public qui battait la mesure et chantait avec elle. Un souffle tarabi ou moderne associé à un rythme contemporain se déployant au-delà des clivages traverse la musique et le théâtre de part en part.

Hiba, une soprano sous l'apparence d'une Vénus, s'avère être en réalité une Esméralda. Après avoir participé à The voice 4, en France, c'est elle désormais qui joue le rôle de la belle Gitane dans la célèbre comédie musicale «Notre Dame de Paris», prochainement en tournée au Canada. La carrière à l'international est donc confirmée.

Hiba chante en arabe et en français. Elle nous offre un classique de la chanson française, «Mon amie la rose» de Françoise Hardy. Sa voix s'élance puissante dans le ciel. Le public est émerveillé. Un moment mélancolique servi par un timbre et un souffle qui imposent le silence et invitent à l'écoute.

Une fresque musicale

Oussama, les yeux rivés sur la troupe, parfois sur Hiba, les mains sur son piano, dirigeait tout le monde avec discrétion. Ce pygmalion qui a toujours loué les qualités de la jeune chanteuse, son sérieux et sa culture, et qui, dit-on, l'a aimée pour un temps, a toujours précisé qu'il n'y a aucune comparaison possible avec la diva de tous les temps, Fairouz. A ce détail près, Hiba est une grande artiste qui s'imposera. L'histoire lui a donné raison.

Dimanche soir, Hiba a chanté et dansé, rempli la scène par ses va-et-vient incessants. Elle demande au public de chanter, il chante, de danser, il danse, de se mettre debout, d'allumer les téléphones. Femmes et hommes étaient sous le charme.

Le programme de la soirée était panaché, tango et «dabka» s'y sont invités ainsi que des reprises emblématiques de Fairouz. On n'a pas manqué de faire honneur au pays hôte, en reprenant en chœur «Ah ya Khlila» et «Sidi Mansour». Une chanson tirée de Notre Dame de Paris, «Vivre», a été merveilleusement interprétée. Une véritable fresque musicale.

La plupart des chansons sont composées par Oussama et écrites par un autre Rahbani, Ghadi, le frère d'Oussama. Mais encore. Hiba a eu l'opportunité et l'immense honneur de chanter à ses débuts, voila dix ans, déjà, un poème «La bidaya la nihaya», signé par le défunt Mansour Rahbani, le père des deux, poète et compositeur, qu'on entrevoyait dans une vidéo projetée sur l'écran.

Au commencement de tout, ce sont les deux frères Assy et Mansour qui ont fondé ce qu'on appelle l'école des Rahabna qui fait désormais partie de l'identité libanaise, pas seulement musicale. Donc autant le dire de suite, Hiba a eu une chance inouïe et le mérite aussi d'être adoptée par les Rahabna, du moins par l'une des deux lignées. Puisque d'évidence, il ne suffit pas d'une voix pour construire une carrière. Elle a eu le loisir de le montrer avec ce premier concert donné à Carthage. Beaucoup de gens connaissent Hiba et Oussama, d'autres pas du tout ou vaguement, mais tous à la fin semblaient conquis par le niveau et la qualité du spectacle présenté.