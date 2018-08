Tunisie: Premier vol vers les Lieux Saints

Nigeria, Afrique du Sud et Kenya, grands favoris Plus »

Ces pèlerins ont bénéficié de consultations médicales gratuites et de séances de formation et d'information sur les différentes étapes du Hajj, a ajouté la même source.

Il a précisé que 330 pèlerins de la région vont accomplir, cette année, les rites du Hajj dont 19 originaires de la délégation de Majel Bel Abbès qui se sont envolés vers les lieux saints hier au départ de l'aéroport de Tozeur et non de celui de Monastir pour éviter un long déplacement.

Egalement un deuxième et un troisième vol sont programmés respectivement les 4 et 9 août au départ du même aéroport, a indiqué le directeur régional des affaires religieuses à Kasserine, Mohamed Rached Massoudi.

