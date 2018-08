Tunisie: Echos de l'agriculture

Nigeria, Afrique du Sud et Kenya, grands favoris Plus »

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques a affirmé que ces investissements ont concerné essentiellement les composants de la machinerie agricole, à savoir les tracteurs (1.588 unités), évoluant de 67,5% pour une valeur de 100,9 MDT, les moissonneuses (87) pour un investissement de 6 MDT et les machines de récolte des fruits (47) pour une valeur de 1,5 MDT.

Ces estimations pourraient générer une production de 230 mille hectolitres de vin contre 176 mille la saison précédente. On indique que le gouvernorat de Nabeul est la plus importante zone de production, générant environ 70% de la production nationale des vignes de transformation, soit 21 mille t.

On indique également que 60 produits biologiques ont été exportés vers 30 pays dans le monde. Il s'agit, en premier, de l'huile d'olive, avec des quantités de 32.305 tonnes, soit une augmentation de 50% en quantité et de 47,6% en valeur à fin juin 2018.

