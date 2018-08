Tunisie: En hommage à Abou Seoud Messadi

Rappelons que le salon (l'unique en Tunisie consacré à la bande dessinée) a été lancé en 1997 par l'association des amis du livre de Tazarka et notamment par son président et fondateur Abou Seoud Messadi.

Cette édition marquera la consolidation du caractère international du salon avec l'exposition «Sentiers» qui propose, entre autres, de faire connaître la bande dessinée espagnole à travers une traduction des propos en arabe, proposée par la fondation Al Fannar et Pedro Rojo. Concrétiser, ainsi, le rêve de feu Abou Seoud Messadi, celui de rendre le Salon de la BD de Tazarka une référence à l'échelle arabe et africaine dans un premier temps et une manifestation de renommée mondiale, à l'instar du festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

La lumière sera mise, cette année, sur la nouvelle génération des bédéistes arabes à travers les dernières œuvres des collectifs Lab 619 (Tunisie), Skefkef (Maroc), Tok Tok et Garage (Egypte), Samandal (Liban), ou Comic for Syria (Syrie)".

Plusieurs lieux abriteront les activités du salon, à savoir la plage, l'école primaire «Sidi Belhassen», la maison de la culture Mahmoud-Messadi ainsi que la maison de feu Abou Seoud Messadi.

Entre autres expositions, le Salon proposera, également, deux tables rondes : une première consacrée à l'histoire de la bande dessinée arabe et sa distribution animée par les chercheurs libanais Georges Khoury et Lina Ghaibeh et français Enrique Klaus ainsi que par l'éditrice franco-italienne Simona Gabrieli. La deuxième table ronde portera sur le rôle pédagogique et thérapeutique de l'image. Elle sera animée par Lassaad Ben Hssine, Hedi Abdi et Hichem Chebbi.

La tente de la Maison de l'Image proposera plusieurs ateliers destinés aux jeunes de 6 à 12 ans autour de la photo numérique, la bande dessinée et la narration. Six films seront au programme de cette édition : deux films pour adultes et quatre films d'animation pour enfants.