Tunisie: Premier départ pour la Mecque à partir de l'Aéroport Tunis-Carthage

Selon M. Walid Ben Ghachem, directeur de la Communication et des Relations publiques de l'Office aviation civile et des aéroports (Oaca), l'aéroport de Tunis-Carthage assurera 37 départs qui s'étaleront du 31 juillet 2018 au 17 août, 3 de Djerba-Zarzis, 6 de Sfax-Thyna, un départ respectivement de Tabarka-Ain Draham et de Gafsa le 3 août et 2 derniers vols de Tozeur-Nafta. Pour M. Ben Ghachem : «Le 1er départ a vu un grand afflux médiatique et gouvernemental. Il demeure un événement fort en symbole et qu'on fête annuellement».

«Les prévisions pour cette année quant au nombre de pèlerins sont aux alentours des 11 mille. Ce qui présente une hausse de 20% par rapport à l'année 2017», a-t-il précisé. Le directeur a notamment exprimé son enthousiasme quant au vol qui partira de l'aéroport de Gafsa. «L'aéroport de Gafsa a cessé son activité depuis un moment, et le voir à nouveau en activité présente une certaine fierté tant pour nous que pour ses habitants».

Revenant sur la grève qui été prévue le 1er et le 2 août, le directeur a déclaré qu'elle a été annulée suite à une réunion qui s'est tenue le lundi 30 juillet 2018 au siège de la présidence du gouvernement qui a rassemblé les parties prenantes dont le ministère du Transport et la Fédération générale du transport relevant de l'Ugtt et qui a abouti à la satisfaction des demandes.

Tunisair et Saudia Airlines assureront les vols

La saison du pèlerinage n'a tout de même pas été à l'abri des polémiques. En plus des différentes critiques portées suite au dévoilement des prix pour cette année, qui ont suscité l'ire de la société civile et l'appel au boycott, une autre polémique prend surface. Les vols ne seront pas tous assurés exclusivement par la compagnie aérienne de Tunisair, mais la Saudia Airlines assurera près de la moitié des vols. Une source bien informée nous a assuré qu'il ne s'agit pas d'un manque de capacité de la part de Tunisair ou d'un souci financier qui la contraint à louer des avions mais d'un «accord bilatéral» entre la Tunisie Et l'Arabie Saoudite. «L'Arabie Saoudite n'a fait qu'user de son droit qui lui a été accordé par un accord bilatéral. Elle a dans ce sens une capacité bien déterminée, mais ce n'est en aucun cas outrancier à notre compagnie aérienne ou reflète l'incapacité de Tunisair».

Ainsi, entre 3.000 et 3.500 pèlerins seront transportés par la compagnie saoudienne sur un nombre total d'environ 11 mille, ce qui revient à un peu moins de la moitié des voyageurs.