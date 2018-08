Tunisie: Forfaits de Ghribi, Yahia et Chroudi

Nigeria, Afrique du Sud et Kenya, grands favoris

Le niveau de ce championnat africain connaîtra certainement un très bon niveau en raison de la présence de plusieurs champions olympiques et mondiaux. Les épreuves de course seront spectaculaires et attractives. La lutte pour les médailles sera très serrée entre, notamment, les athlètes du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Kenya, qui ont d'ailleurs raflé presque toutes les médailles dans la dernière édition organisée en Afrique du Sud. Lors de cette dernière édition, la Tunisie s'est classée en 6e position avec 6 médailles, dont une en or par la perchiste Cyrine Balti, absente dans l'actuelle édition, 3 en argent et 2 en bronze.

Liste de nos représentants

Abdessalem Ayouni (800 m et 1.500 m), Ridha Chenini (800 m et 1.500 m), Chahinez Naceri (20 km marche), Hassanin Sebaï (20 km marche), Zied Lazizi (400 m haies), Farès Jelassi (400 m) et les 4 perchistes, à savoir Mohamed Romdhana, Mejdi Chehata, Dorra Mahfoudhi et Nessrine Brinisse.

