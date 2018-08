Madagascar: « King of Kickboxing » - Mayotte - Double victoire malgache

Andifitia Mahery et Voary Pierre sont rentrés avec deux ceintures mondiales au Gala de kickboxing disputé à Mayotte le 27 juillet dernier.

De bons augures. A quelques mois de la tenue à domicile de « l'X-trem combat » au Palais des Sports de Mahamasina, les kickboxeurs malgaches, à savoir Andifitia Mahery et Voary Pierre, ont assuré au « King of Kickboxing », disputé le week-end dernier au Gymnase Pamandzi, à Mayotte. Dans le premier combat, Andi Milliard s'est imposé face au Mahorais Saindou Irachidine, champion du monde de kickboxing et champion d'Europe full-contact. Après cinq rounds de trois minutes, le combattant du Lion Force a corrigé son adversaire et s'est emparé de la ceinture profesionnelle World Kickboxing Network (WKN). Dans l'autre combat, Pierre Voary a battu par K.O. au premier round le Tanzanien Moussa Mohamed. Dès les premières secondes du combat, Pierre a fait trembler son adversaire. Il a remporté ainsi le titre de champion de l'Océan Indien pro WKN. « Les combattants malgaches ont démontré qu'ils évoluent dans le niveau. Le président du WKN, Stéphane Cabrera, présent sur place, a félicité la prouesse technique des Malgaches » a expliqué, Thommy Gilbert, président du club Lion Force.

X-trem combat. C'est la première fois que la célèbre ceinture du championnat du World Kickboxing Network se dispute dans l'Océan Indien. Cinq pays étaient présents à ce grand gala international de Mayotte. Il s'agit de Madagascar, de la France (Mayotte, La Réunion), de la Tanzanie et du Kenya. Cette étape mahoraise a permis au clan malgache de voir le niveau régional pour mieux attaquer la 3e édition du « X-trem Combat » du 8 septembre au Palais des Sports de Mahamasina. Un grand gala mondial, sous l'égide du World Kickboxing Network (WKN), de la fédération malgache de kickboxing et des disciplines associées (FMKB-DA), qui verra la participation de six pays. Le président du WKN, Stéphane Cabrera, est attendu au pays. En attendant le jour-J de l'évènement, les représentants malgaches sont actuellement en pleine préparation.