Burkina Faso: Vote des Burkinabè de l'étranger - L'impatience de la diaspora ivoirienne

Le vote des Burkinabè de l'étranger est une promesse présidentielle ferme. A deux ans de l'échéance, les compatriotes vivant en Côte d'Ivoire trépignent d'impatience d'accomplir leur devoir civique. Certains d'entre eux se sont confiés à Sidwaya, courant juillet 2018.

El hadj Madi Ouédraogo, ex-délégué Conseil supérieur des Burkinabè de l'étranger (CSBE) de Soubré : « notre souhait, c'est de pouvoir voter»

« En ce qui me concerne, je n'ai pas l'espoir de voter en 2020. Il a été dit que nous ne pourrons pas le faire avec les cartes consulaires. Nous ne savons pas dans ces conditions, avec quelle pièce, nous allons accomplir notre devoir civique. En plus de cela, rien ne bouge sur le terrain. Pour faire voter nos compatriotes ici en Côte d'Ivoire, c'est tout un problème. On a vu les mésententes, qui ont entouré l'élection des délégués CSBE et on se demande où on va dans ces conditions. Si le vote des Burkinabè venait à être effectif, il faudrait l'encadrer pour éviter les tensions. Sinon notre souhait, c'est de pouvoir voter. J'ai fait plus de 40 ans en Côte d'Ivoire sans pouvoir voter dans mon pays, alors que j'ai été autorisé à le faire pour les municipales sur ma terre d'accueil»

Ahmed Ouédraogo, coordonnateur des délégués consulaires de la région de la Nawa : « j'ai des inquiétudes»

« L'annonce du vote des Burkinabè de l'étranger a été faite par le président du Faso et on a tous applaudi, mais il reste à voir ce qui va se passer. Personnellement, j'ai des inquiétudes sur le déroulement de ce vote. Rien n'indique sur le terrain, qu'on travaille à rendre effectif ce droit. Nous serons déçus, si on n'arrivait pas à accomplir notre devoir en 2020. A voir les mentalités, cela pourrait amener nombre de ressortissants à tourner définitivement le dos à la politique, car ils ont fondé leurs espoirs sur la promesse présidentielle».

Mitbikièta Jean De Dieu Zoundi, consul honoraire du Burkina à Soubré : «Les gens sont impatients»

«Nous sommes régulièrement saisis par les compatriotes au sujet du vote des Burkinabè de l'étranger. Les gens sont impatients, mais vous serez surpris de ne pas voir du monde aller voter, quand ce droit sera effectif. Nombre de ressortissants burkinabè préfèreront vaquer à leurs occupations, que de se diriger vers les bureaux de vote. Cette situation peut s'expliquer par le fait que la plupart des compatriotes vivant en Côte d'Ivoire sont des analphabètes. Les Burkinabè s'intéressent peu à la chose publique. Il n'y en a qui sont ici depuis plus de 50 ans, sans disposer de carte consulaire ni de Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB). Ils n'en ont cure »

Salif Kouda, président du Haut conseil des communautés burkinabè en Côte d'Ivoire : « Que ce projet aboutisse »

« Le président du Faso a pris une bonne initiative, en promettant que les Burkinabè de l'étranger vont voter en 2020. Nous, les acteurs de la société civile souhaitons que ce projet aboutisse. Seulement, nous ne constatons pas l'organisation d'activités allant dans le sens de l'effectivité de ce vote, à deux ans de l'échéance. Il faut que la machine démarre, afin de nous permettre de commencer la sensibilisation des compatriotes. Nous sommes déçus que la carte consulaire ne soit pas retenue pour le vote, mais nous nous plions à la décision des autorités. Elles savent ce qu'elles font».

Inoussa Sankara, secrétaire général de la section du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) de Côte d'Ivoire : « je fais confiance au président du Faso »

« Nous sommes très contents, que le président promette le vote à la diaspora. Si le président Kaboré a promis le vote des Burkinabè de l'étranger, c'est qu'il a pris toutes les dispositions pour cela et je lui fais entièrement confiance. Depuis que cette décision a été prise, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire pour passer le message et les populations ont été réceptives. Elles attendent impatiemment ce vote, car ça fait des années que les Burkinabè vivant en terre ivoirienne ont été privés de ce vote. La décision de ne pas retenir la carte consulaire comme pièce pour le vote ne pose pas de problème à nos yeux. Nous n'avons pas à juger les mesures gouvernementales, qui sont censées être réfléchies».

Aly Rouamba, chef central des communautés burkinabè de Koumassi : « rien n'est tard »

« Le vote des Burkinabè de l'étranger est une vieille préoccupation, et nous avons foi que le président Kaboré va relever ce défi. Nous ne voulons pas de l'effectivité de ce vote pour soutenir tel ou tel autre parti, mais juste pour pouvoir exercer notre devoir civique. Les ressortissants des autres pays de l'espace CEDEAO présents en Côte d'Ivoire votent, sauf nous. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi jouir de ce droit ? Nous participons sur tous les plans au développement de la patrie. Il reste deux ans, alors que les recensements n'ont pas encore commencé. Mais rien n'est tard, le gouvernement a encore le temps d'agir. Le président entend ouvrir d'autres consulats en Côte d'Ivoire, et cela pourrait faciliter l'organisation du vote de la diaspora »

Harouna Gougri Tanga, planteur à Man : « rien ne bouge sur le terrain»

« Le vote des Burkinabè de l'étranger est une promesse faite par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et il doit se donner les moyens de l'opérationnaliser en 2020. Mais parfois, nous nous interrogeons sur l'effectivité de ce vote vu que nous ne voyons rien bouger sur le terrain. Alors que nous savons tous qu'une élection se prépare, surtout quand il s'agit d'un scrutin qui doit se tenir dans tous les pays accueillant des Burkinabè. En tous les cas, 2020 ce n'est plus loin et nous allons attendre cette échéance pour ne pas faire un faux procès aux autorités de notre pays. Pour autant, elles ne doivent pas oublier que leur crédibilité prendra un coup si cet engagement du chef de l'Etat n'est pas tenu ».

Boukari Bagaya, délégué consulaire à Duékoué : « nous sommes les seuls à ne pas voter... »

« Les Burkinabè sont les seuls, dans l'espace CEDEAO qui ne participent pas jusque-là au vote lorsque des élections sont organisées dans leur pays et cela constitue une frustration. Nous avons applaudi à la promesse du chef de l'Etat, mais notre joie risque d'être de courte durée, puisque la modification du code électoral exclut la possibilité pour les Burkinabè de l'extérieur de prendre part au scrutin avec la carte consulaire dont ils disposent dans leur majorité. En plus de ne pas pouvoir servir au vote, la remise en cause de la carte consulaire par nos propres autorités amène certaines institutions, comme les banques, à interdire son usage pour des opérations ».

Philippe Ouédraogo, secrétaire général de la section CDP de la commune de Koumassi : «c'est une poudre aux yeux »

« L'opérationnalisation du vote des Burkinabè de l'étranger en 2020 est une poudre aux yeux de l'opinion. Sinon comment peut-on comprendre que la fiabilité et la crédibilité de la carte consulaire établie par les autorités burkinabè en collaboration avec l'Etat ivoirien est mise en doute ? Combien de Burkinabè vivant en Côte d'Ivoir, qui concentre la maximum de nos compatriotes, disposent d'une Carte nationale d'identité burkinabè encore moins d'un passeport ? Pour moi, la révision du code électoral est un moyen de reporter une fois de plus le vote de la diaspora »