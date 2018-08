Burkina Faso: Protection de l'environnement - Des guides pour une éducation écocitoyenne

Le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, a organisé un atelier national de diffusion des guides pédagogiques et des pochettes de l'enseignant pour l'éducation environnementale au primaire, le mardi 31 juillet 2018 à Ouagadougou.

Une activité qui s'inscrit dans le cadre du Programme national de partenariat pour la gestion durable des terres. Le coordonnateur du projet, Michel Tankoano, a laissé entendre que les guides et pochettes ont été validés depuis 2015 à l'issue de leur expérimentation pour que les enfants puissent s'approprier les bonnes manières en matière de protection et de gestion durable de l'environnement. Il a confié que ce sont 500 guides et pochettes qui sont pour l'instant produits. «Nous sommes passés après à la multiplication et aujourd'hui à la diffusion des guides et pochettes», a affirmé M. Tankoano. Il a indiqué que la dégradation de l'environnement est avancée au Burkina Faso, d'où la nécessité d'inclure tous les Burkinabè même les tout-petits. «Nous sommes à 469 mille ha de terres dégradées par an.

Au rythme actuel, d'ici 40 ans, nous n'aurons plus de terres exploitables au Burkina Faso», a-t-il regretté. De son avis, dans le principe de la neutralité de la dégradation des terres, il est préconisé de restaurer aussi 469 mille ha de terre par an. C'est pourquoi, a poursuivi M. Tankoano, il faut rendre écocitoyens les enfants et travailler à façonner leur esprit. Selon le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Rasmané Ouédraogo, cette activité témoigne de l'engagement du gouvernement à rendre effectif l'intégration de l'éducation environnementale dans tous les ordres d'enseignement tels que prévus par les dispositions du code de l'environnement et les textes internationaux.

Faire face aux problèmes environnementaux

Il a signifié que le gouvernement a entrepris de faire de chaque Burkinabè «un écocitoyen» pour faire face aux problèmes environnementaux comme la sécheresse et la dégradation des terres. « L'écocitoyenneté est fondée sur le fait que les individus ont les moyens de jouer un rôle déterminant dans la protection et la préservation de l'environnement en vue de garantir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les potentialités pour les générations futures», a laissé entendre M. Ouédraogo. Pour la représentante du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Catherine Kaboré/Sawadogo, donner des connaissances en environnement à l'enfant lui permettra de mieux s'épanouir dans la société. A l'entendre, la pédagogie largement préconisée pour l'éducation environnementale est celle de la vision car elle sous-entend la transversalité, l'interdisciplinarité et la pratique du socioconstructivisme.

Elle a rappelé que le travail collégial avec le ministère en charge de l'environnement a permis la production des guides et pochettes au profit des différents niveaux d'enseignement (CP-CE-CM). «Les premiers utilisateurs des documents que sont les enseignants de l'école primaire et leurs élèves, suivront les orientations pédagogiques, les exemples et fiches de leçons aux thèmes variés», a espéré Mme Kaboré. Elle a certifié que l'éducation environnementale est prise en compte dans la réforme des curricula en expérimentation dans 44 écoles de six régions du Burkina Faso. «Je salue la diffusion des documents qui viennent à point nommé pour pallier un manque de matériel didactique», a lancé la représentante du ministre. Elle a rassuré le PNUD et les autres partenaires que les outils seront exploités à bon escient pour le bonheur des élèves du Burkina Faso dans une dynamique de construction d'une génération écocitoyenne.