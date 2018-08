Angola: Le MPLA évalue les préparatifs du prochain Congrès extraordinaire

A propos du 31 juillet, date de la célébration de la Journée de la population féminine du continent, le Bureau politique du MPLA, saluant les femmes africaines, notamment les Angolaises, pour le rôle important qu'elles jouent au sein des familles et dans la société en général, a réitéré son engagement de continuer à travailler pour l'autonomie et l'émancipation de la femme.

Tenue sous la houlette du vice-président du MPLA, João Lourenço, la réunion a également fait l'analyse des principales contributions résultant du processus de consultation publique sur le projet législatif des futures élections municipales. A ce sujet, le secrétariat du Bureau politique a salué le ministère de l'Administration du Territoire et de la Réforme d'Etat pour avoir effectué cet exercice qui a permis d'entendre les citoyens angolais, action qui prédit, selon le MPLA, un processus participatif et inclusif. La session de mardi s'est également penchée sur l'avant-projet du Programme des hommages à rendre au président du MPLA, José Eduardo dos Santos, pour ses réalisations.

