Angola: Le secteur minier à Bengo encaisse 57 millions de kwanzas

Caxito — Le secteur minier actif dans la province de Bengo, a encaissé, au cours des 18 derniers mois, 57 millions 441.339 kwanzas, a fait savoir mardi le directeur du Cabinet local du Commerce, Industrie et Ressources minières, Manuel Fernando.

Dans un discours à l'ouverture du 1er Atelier provincial sur les Ressources minières, le directeur a ajouté que durant la période précitée, les Compagnies minières avaient fait une recette brute de deux milliards 872 millions et 66.962 kwanzas, résultant de la vente de deux millions 193.94 mètres cubes de roches. Le Cabinet provincial du Commerce, Industrie et Ressources minières contrôle, dans cette région, 32 compagnies minières, dont 21 en pleine activité et 11 paralysées, faute des moyens financiers, a-t-il expliqué à Caxito, chef-lieu de la province de Bengo. Parmi ces compagnies, 18 exploitent du gneiss, cinq de caillasse, cinq du sable, tandis que le gypse, le calcaire, les roches asphalitiques et le quartz sont exploités, chacun, par une opératrice.

Les localités de Caxito, de Mabubas, de Barras de Dande, de Panguila, de Libongos et de Kicabo sont les plus grands pôles d'extraction minière de la province de Bengo, dont la principale ville (Caxito) est située à environ 75 kilomètres au nord de Luanda, la capitale angolaise. Les participants à l'atelier provincial sur les Ressources minières discutent des plusieurs sujets, notamment de la Loi sur sol, du cadastre, du registre géologique-minier (à la lumière du code minier), de l'impact social, de l'économie environnementale, du potentiel minier et de leur contribution au développement économique de la province de Bengo.