Madagascar: Andry Rajoelina - Jour J pour le meeting à Tana

Durant toute la journée d'hier, les organisateurs se sont attelés à l'installation des matériels de sonorisation, des décorations, et ont planifié les emplacements des invités.

Jour J pour la rencontre de l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina avec la population tananarivienne. Comme prévu, le président fondateur de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM) tiendra un « show politique » au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina ce jour. Une occasion pour lui de présenter aux tananariviens son grand projet dont l'objectif est de rattraper le retard de la Grande île en matière de développement. Comme à son habitude durant ses récents déplacements au niveau de 21 districts, l'ex-homme fort du pays profitera également de cette occasion pour se mettre à l'écoute de la population, à propos des réalités vécues au quotidien par la majorité des Malgaches, engendrée entre autres, par l'inflation, l'insécurité, la pauvreté alarmante, la corruption et les abus de tout genre. Toutes les couches sociales vont être représentées au Palais des Sports ce jour.

Diffusée en direct. Selon Hasina Razafindrakoto, membre du comité d'organisation, des Sojabe et des Raiamandreny venant des 22 régions, des Maires et des parlementaires, des opérateurs économiques, des étudiants, des artistes, des commerçants, des paysans, ainsi que des personnalités politiques et apolitiques issues de différents domaines ont reçu leur carton d'invitation pour être présents à Mahamasina. « Tout est fin prêt pour accueillir les invités », a-t-il déclaré. En effet, jusqu'à très tard dans la nuit, les organisateurs se sont attelés à l'installation des matériels de sonorisation, des décorations, et ont planifié les emplacements des invités. Les 6 000 places du Palais des Sports et de la Culture étant insuffisantes pour contenir les partisans de l'ancien président de la Transition à Antananarivo, un écran géant a été ainsi installé à l'extérieur. Il convient de noter que seuls, ceux qui disposent d'un carton d'invitation pourront assister à cet évènement. Pour satisfaire les partisans d'Andry Rajoelina dans les provinces, la cérémonie sera diffusée en direct sur facebook et sur youtube.