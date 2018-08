Madagascar: Association des natifs de l'Itasy - Mise en place officielle samedi dernier

Développer la région d'Itasy par son peuple et pour son peuple. Tel est l'objectif de l'association des natifs d'Itasy qui vient tout juste de «naître».

Une grande ambition que les membres entendent mener à bien pour le bien-être de la région en premier, mais aussi et surtout, pour le développement du pays. A cet effet, l'association envisage de proposer des projets de développement aux futurs élus et responsables désignés du Pays. La mise en place officielle de l'association à Ampefy samedi 28 juillet dernier a également été l'occasion pour les membres de faire part des difficultés et obstacles qui freinent le développement de la région. «La région Itasy est qualifiée de zone rouge.

Une situation qui nuit grandement à l'essor de notre région. L'insécurité ambiante et continuelle nuit grandement aux activités et à la quiétude de la population», a-t-on lancé durant la mise en place officielle. L'association des natifs de l'Itasy voudrait donc proposer des solutions permettant d'endiguer le problème d'insécurité dans leur région. L'évènement du lancement officiel a également été l'occasion pour les membres de faire savoir leur volonté de prendre en mains leur développement, le développement de la région et du Pays tout entier.