Madagascar: Consulat général Honoraire du Vietnam - Dons de PPN au « fokontany » d'Amboniloha

Des sociétés qui sont implantées dans le quartier d'Anosivavaka depuis des années. Par ailleurs, la remise des dons entre dans le cadre de l'action «ensemble pour un élan de solidarité» menée par le Consul Général Honoraire du Vietnam. Un projet qui vise à apporter la solidarité et l'aide aux familles et populations vulnérables. Mais également un projet qui vient deux semaines après l'action d'entraide effectuée par le Consul lui même aux victimes de l'incendie dévastateur qui a eu lieu au quartier de Manarintsoa.

Des vêtements chauds ainsi que des PPN ou produits de premières nécessités, ont été distribués aux familles nécessiteuses d'Amboniloha Morarano, Anosivavaka. Répartie dans deux centres rassemblant respectivement les fokontany d'Amboniloha et le fokontany d'Anosivavaka, la remise des dons a vu la participation effective du personnel des sociétés du groupe LEONG et GMM.

Une action de bienfaisance et d'entraide citoyenne a été effectuée par le Consul général du Vietnam en la personne d'Eric Ramiandrasoa Nazaraly et son épouse le samedi 28 juillet dernier.

