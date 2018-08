Madagascar: Pety Rakotoniaina - Requête auprès de la HCC

Troubles. Pour revenir à la requête déposée hier à Ambohidahy, nul n'ignore que Pety Rakotoniaina n'est pas habilité à saisir la Cour constitutionnelle car selon l'article 119 de la Loi fondamentale, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution, et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution ». A noter également que le président du Tambatra n'est pas à son premier coup d'essai pour troubler un processus électoral. Durant la Présidentielle de 2006, il a provoqué des troubles en érigeant des barrages à Fianarantsoa. Un agissement qui lui a valu une arrestation suivie d'un emprisonnement à la maison de Force de Tsiafahy après un mois de traque. En 2015, il a également été condamné à un an d'emprisonnement ferme pour avoir perturbé les élections communales à Fianarantsoa. A l'allure où vont les choses, il risque de subir le même sort puisque son mouvement HFI dit non à la tenue du scrutin, et cherche tous les moyens pour provoquer des troubles préélectorales.

En effet, l'ancien Maire de Fianarantsoa accuse l'ex-président de la Transition de détournement et d'enrichissement illicite. Ces derniers temps, le leader du HFI qui se revendique un « Hetsi-bahoaka » même le mouvement n'est suivi que par une vingtaine d'individus, se lance dans une véritable campagne de dénigrement et/ou d'acharnement contre le numéro Un du MAPAR. De par ses agissements, bon nombre d'observateurs l'accusent de « mercenariat politique ». Désormais, il ne réclame plus le report, voire l'annulation de la Présidentielle, il cherche plutôt la disqualification d'Andry Rajoelina qui n'est autre que celui qui l'a sorti de prison en 2009 après avoir été condamné à 10 ans de travaux forcés par le régime Ravalomanana en 2008 pour l'affaire du coup d'Etat manqué à la BANI. Pety Rakotoniaina a également été condamné par la Cour Criminelle Ordinaire à l'époque pour d'autres affaires. Pour ne citer que l'affaire du vol de voitures administratives qui lui a valu une condamnation à cinq ans d'emprisonnement ferme.

