Sénégal: Procès - L'impertinent Khalifa Sall

Que faut-il attendre du verdict du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sera prononcé le 30 août prochain ? Pas véritablement grand-chose.

Le dissident de la majorité au pouvoir pourrait bel et bien voir sa peine de 5 ans de prison et de 5 millions de francs CFA d'amende confirmée. On aurait pu penser le contraire, si la réquisition du procureur de la Cour d'appel de Dakar, Lansana Diabé, était tout autre.

Ce n'est malheureusement pas le cas, puisque celui-ci n'a pas revu sa copie dans l'affaire de détournement de deniers publics qui pèse depuis plus d'un an sur le médiatique édile. A moins d'un revirement spectaculaire, le tribunal ne devrait pas relaxé aussi facilement Khalifa Sall.

Bien vrai, que les avocats de Khalifa Sall ont bâti leur argumentaire sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO rendu le 29 juin dernier portant sur la violation de ses droits (présomption d'innocence et procès équitable), mais il n'est pas sûr que cela ait l'effet escompté.

Cette décision censée s'imposer à la justice sénégalaise, avec pour implication la libération du bourgmestre, n'a pas influé le cours de l'histoire depuis sa publication. La demande de libération préalable des avocats de la défense, fondée sur l'arrêt en question, a essuyé une fin de non-recevoir du tribunal.

On ne voit pas dans ces conditions, comment le procès en appel de l'accusé donnerait une quelconque satisfaction à ses conseils qui crient à la manœuvre politique. Sans vouloir les ménager, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tout faux, vu la carrure, la personnalité et les ambitions de Khalifa Sall.

Cet homme politique, dont la popularité est indiscutable, a affiché sa ferme volonté d'être candidat à la présidentielle de 2019 contre l'actuel président Macky Sall, avec qui il a coopéré un bon bout de temps, avant de tomber en disgrâce.

Signe qu'il ne blague pas, il a annoncé publiquement, le 26 juillet dernier, sa candidature au futur scrutin, malgré ses ennuis judiciaires. Et c'est bien cet entêtement à vouloir prendre la place du roi, un crime de lèse-majesté, qui lui vaut le rôle peu enviable d'ennemi public N°1.

Mais Khalifa Sall, loin d'être affaibli par le combat judiciaire, fait feu de tout bois, comptant sur ses nombreux recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême, pour être sur la ligne de départ. Il reste d'ailleurs éligible tant que l'ensemble des recours ne sont pas épuisés, même si on ne vend pas cher sa peau. C'est plus fort que lui.

Détenant l'appareil d'État et la puissance qui va avec, le président Sall travaille à casser les opposants un à un en vue de se faire un boulevard, car étant candidat à sa propre succession.

Ce n'est plus un secret de palais bien gardé, qu'il veut rempiler. Dans ces conditions, Khalifa Sall apparaît à bien des égards comme un prisonnier politique. C'est un élément nuisible à neutraliser, pour peu qu'il contrarie le plan de l'homme fort du pays.

A la vérité, le maire de Dakar est une potentielle menace et Macky Sall plus que quiconque le sait. Mais les seules manœuvres politiques peuvent-elles garantir une réélection dans la mesure où le dernier mot revient aux Sénégalais ?