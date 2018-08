Afrique de l'Ouest: La construction du premier parc éolien au Sénégal en gestation

Ils font savoir que ce "projet permettra d'économiser plus de 300 000 tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère par an et va créer de la valeur ajouté dans les communautés auprès desquelles elle opère et où un vaste programme d'investissement social à Taïba Ndiaye a aussi commencé".

Le communiqué indique qu'une fois "le projet pleinement opérationnel (moins de deux ans), il fournira plus de 450 000 MWh d'énergie annuelle à plus de 2 millions de personnes".

Selon le texte, "la construction commencera prochainement à Taïba Ndiaye. Elle va précéder la livraison de 158,7 MW d'énergie propre et fiable et va augmenter la production d'électricité du Sénégal de 15%".

