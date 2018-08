Tunisie: Au-delà de Nida, le vote divise l'Assemblée

"Nous avions informé la direction du parti ainsi que la présidence du groupe parlementaire de notre intention de ne pas respecter la décision du groupe et du parti", peut-on lire dans le communiqué. Pour ces députés, il fallait absolument résoudre la question du "vide" à la tête d'un ministère aussi important et aussi sensible que celui de l'Intérieur.

"Nous devions montrer ces divergences pour que la manière dont les décisions sont prises à l'intérieur du parti changent", nous explique la députée Leila Chettaoui. La députée et ses quatre autres collègues avaient, lors d'une réunion interne vendredi, rappelé au secrétaire général du parti, Mohsen Marzouk, les détails d'une entrevue entre le chef du gouvernement, Mohsen Marzouk et quelques élus du parti.

"Lors de cette entrevue, il y a eu une entente entre les deux hommes, sur la base d'un argumentaire développé par le chef de l'Etat et auquel nous avons souscrit, note Leila Chettaoui. Nous aurions souhaité qu'il y ait une cohérence dans les prises de position". Les cinq députés veulent créer un électrochoc pour obliger la direction du parti à mieux définir les mécanismes de prises de décision pour ne pas se retrouver dans une situation frustrante, comme cela a été le cas samedi dernier. Selon Leila Chettaoui, les députés qui avaient pris la décision de ne pas s'abstenir avaient été menacés d'exclusion.

Le vote de confiance samedi a également ébranlé le parti Afek Tounès qui avait, la veille, pris la décision de le boycotter. Une décision qui a déplu à Karim Helali, député de Afek, souvent attaché à ses convictions. Samedi, il assiste à la plénière, prend la parole et indique qu'il votera en faveur du candidat.

Deux jours plus tard, le député, décide de démissionner du bureau politique, estimant que son parti avait eu tort de boycotter le vote. Selon lui, son vote a été guidé par l'intérêt supérieur du pays.

Dans ce cafouillage total, un bloc sort gagnant et plus uni que jamais, celui d'Ennahdha, qui semble s'exalter de la balkanisation des partis qui lui sont traditionnellement opposée. Pour nombre d'observateurs, la scène politique devient de plus en plus illisible, les ego de plus en plus démesurés, et l'économie de plus en plus fragile.