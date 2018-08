Tunisie: L'impératif de renforcer l'indépendance de la décision nationale

S'adressant hier aux chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a jugé indispensable de renforcer le capital confiance dont jouit la Tunisie auprès de ses partenaires, de préserver l'indépendance de sa décision et de tenir des positions à la fois claires et précises au sujet des questions régionales et internationales.

A la clôture de la conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires, le chef de l'Etat a mis l'accent sur le rôle de la diplomatie dans la promotion de la Tunisie en tant que destination de choix pour l'investissement et le tourisme et en tant que partenaire doté de tous les atouts de réussite et qui mérite tout l'appui nécessaire pour gagner les enjeux de développement et arriver à bout du terrorisme.

Il a dans le même contexte appelé les chefs de missions diplomatiques à s'investir davantage dans la diplomatie économique et à se préparer au mieux aux prochaines échéances prévues en Tunisie, dont en particulier le Sommet arabe (2019), le Sommet de la Francophonie (2020) et l'adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent durant la période 2020-2021.

La conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires a abouti à la formation d'une série de commissions qui auront pour mission la préparation de ces prochaines échéances, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, qui était présent à la clôture de cette conférence.

Selon lui, cette conférence a permis de mettre l'accent sur le rôle majeur de la diplomatique économique dans la mobilisation des ressources, la multiplication des opportunités d'investissement et la création de postes d'emploi.

«Le renforcement de la présence de la Tunisie dans son environnement africain et dans les groupements économiques régionaux était également parmi les recommandations issues de cette conférence», a-t-il ajouté.

La 36e Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires s'est déroulée du 23 au 30 juillet sur le thème «La diplomatie, une action soutenue pour faire réussir les prochaines échéances : Sommet arabe et Sommet de la francophonie et l'adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité de l'ONU».

Par ailleurs, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu hier, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Jhinaoui a déclaré avoir présenté au chef de l'Etat un exposé sur les travaux de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires et les conclusions auxquelles elle a abouti en faveur de la consolidation des relations extérieures de la Tunisie et du renforcement de sa position dans les différents espaces d'appartenance.

Il s'agit également, indique le communiqué, de se préparer au mieux pour les prochaines échéances dont le Sommet arabe prévu en mars 2019, le Sommet de la francophonie en 2020 et l'entrée de la Tunisie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non-permanent pour le mandat 2020-2021.

Khémaies Jhinaoui a, en outre, donné un aperçu au président de la République sur les résultats de sa visite du 25 au 28 juillet à Washington et sur le bilan de ses rencontres avec de hauts responsables américains de l'exécutif, du législatif et du secteur privé. Il a ajouté que les responsables américains lui ont affirmé l'engagement de leur pays à soutenir les différents volets du partenariat privilégié avec la Tunisie et de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions d'intérêt commun.

L'entretien a été l'occasion aussi pour le ministre d'évoquer les développements de la situation en Libye, les résultats de sa récente visite à Benghazi dans le cadre de l'initiative présidentielle pour un règlement global dans ce pays et les efforts déployés pour garantir un climat propice à l'organisation des élections présidentielle et législatives.

D'autre part, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décoré plusieurs diplomates et cadres du ministère des Affaires étrangères des insignes de l'ordre du mérite national au titre du secteur diplomatique.

Ces distinctions leur ont été attribuées en hommage à l'excellence de leur travail et dévouement au service des intérêts supérieurs de la nation, indique la présidence dans un communiqué.

Ainsi, Ahmed Abderraouf Ounaies a été nommé Grand officier et Holla Bachtobji et Mahmoud Khemiri ont reçu les insignes de Commandeur. Mohamed Kahloun et Brahim Fouari ont été nommés Chevalier de l'ordre du mérite national.

Le président Caïd Essebsi avait, dans une allocution, hier, au Palais de Carthage, à l'occasion de la clôture des travaux de la conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires, adressé ses vœux aux cadres diplomates qui ont été décorés par les insignes de l'ordre du mérite national au titre du secteur diplomatique.

Cette distinction a été créée en reconnaissance à l'apport de la diplomatie tunisienne et à ses valeureux efforts pour servir l'intérêt général du pays.