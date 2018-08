Tunisie: L'opposition revendique la victoire au premier tour

Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied… Plus »

En campagne, M. Mnangagwa, ancien vice-président et ministre de M. Mugabe, a promis un «nouveau Zimbabwe» et la relance de l'économie, au bord de la faillite.

Le président Mnangagwa, soucieux de se démarquer de son ancien mentor Robert Mugabe, avait promis des élections «libres et justes», alors que les scrutins des deux dernières décennies ont été entachés de violences et de fraudes.

Quelques heures plus tôt, M. Chamisa, 40 ans, avait déjà revendiqué une «victoire éclatante» sur son rival âgé de 75 ans. «Nous sommes prêts à former le prochain gouvernement», a-t-il lancé sur son compte Twitter.

Les résultats officiels des élections présidentielle, législatives et municipales d'avant-hier, qui se jouent essentiellement entre la Zanu-PF au pouvoir et le MDC, n'ont pas encore été annoncés, alimentant dans l'opposition les soupçons d'«interférence» du camp gouvernemental dans le processus électoral.

