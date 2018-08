Tunisie: Augmentation de 17,7%

Pour sa part, l'ancienne ministre des Finances et présidente du Conseil national de la statistique, Lamia Zribi, a estimé que «le problème réel du pays est l'absence de coordination entre les structures administratives», ajoutant que «l'information statistique dans le domaine économique n'a pas encore atteint le niveau requis en termes de collecte et d'élaboration».

Il a annoncé, par ailleurs, «la restructuration envisagée des offices de développement régional afin d'en faire des agences intégrées de développement régional dont l'objectif principal consistera à promouvoir les atouts de chaque région à l'échelle nationale et internationale», insistant sur «l'importance d'une coordination entre les administrations et les structures de l'Etat dans ce sens».

Intervenant lors d'un atelier de travail organisé par le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) sur le thème «Le développement régional et le plan de décentralisation», il a indiqué que «le gouvernement se déploie à promouvoir le potentiel d'investissement dans les régions et aussi la destination Tunisie, à l'échelle internationale».

Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a affirmé, hier, que le taux d'investissement étranger a augmenté de 17,7% durant le premier semestre de l'année 2018, soulignant que son département organisera, en septembre prochain, un forum de haut niveau pour annoncer plus de 20 grands projets de partenariat public-privé.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.