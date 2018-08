Burkina Faso: «Recrutement frauduleux à la CNSS» - «Le DRH n'a pas agi seul» selon la CGT-B/CNSS

A défaut, le Comité CGT-B/CNSS entend monter d'un cran ses actions de protestation pour exiger du gouvernement l'annulation de ce test de recrutement qualifié de «scabreux». Lesquelles actions vont consister à une marche meeting en direction du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale si rien n'est fait d'ici là. «Nous en appelons aux démocrates, aux patriotes, aux vaillants militants des droits de l'homme, aux nombreux chercheurs d'emploi du pays des Hommes intègres, à se mobiliser pour exiger de la direction générale et du gouvernement, l'annulation de ce honteux test de recrutement externe. Ne pas annuler ce test, dénoterait d'un manque patent de patriotisme des élites honnêtes du pays», a conclu Ephrem Kiéma, secrétaire général adjoint du Comité CGT-B/CNSS.

«Dans cette situation mafieuse, nous sommes étonnés de l'attitude mollassonne de la direction générale qui aurait dû avoir une réaction immédiate, forte et ferme dès la première dénonciation de l'ignominie. Nous croyons savoir que le DG est docteur en droit. Nous pensons que son idéal de juriste et d'homme politique devrait être l'idéal démocratique qui est composé de l'égalité des chances, des droits et des situations», martèle M. Koné. Par conséquent, le Comité CGT-B/CNSS demande au directeur général de la CNSS d'avoir le courage d'annuler purement et simplement et ce dans de meilleurs délais, le test de recrutement externe afin d'«épargner aux Burkinabè le visionnaire des autres feuilletons de ce scandale national».

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.